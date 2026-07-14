Zoe Bogach aseguró que fue desvinculada de Telefe y anticipó que iniciará acciones

El mensaje que publicó tras consultar con sus abogados

En el mismo descargo, la exparticipante recordó que días atrás había defendido públicamente al canal y al reality, por lo que aseguró sentirse aún más decepcionada con el desenlace.

"Y lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano. Cuando una chica intentó rebajarme por trabajar hace cinco meses en el reality, yo respondí con orgullo, diciendo que estaba muy agradecida por la oportunidad y feliz de formar parte del programa. Pero bueno, todo pasa por algo. Me voy con la tranquilidad de haber sido auténtica. Ahora voy a enfocarme en mis proyectos, en seguir estudiando y en todo lo que viene. Gracias a todos los que siempre me bancan", expresó.

Sin embargo, horas después volvió a pronunciarse con una nueva publicación, esta vez para aclarar cuál es su situación desde el punto de vista legal, luego de recibir asesoramiento de sus abogados.

"Por lo que tengo entendido y según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí", escribió, dejando abierta la incógnita sobre cómo continuará su vínculo con el ciclo de streaming.