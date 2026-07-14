Florencia Peña negó un juicio millonario a Nicolás Occhiato y no descartó volver a Luzu TV

Seguidamente, agregó: "No fue en ningún momento un tema para mí que él no salga públicamente. Chicos, él es alemán, a ver si lo entendemos. Es alemanote Marley. Y se maneja así, como un alemanote. No digo que sea frío porque es un amigo muy cariñoso, pero él es así. Y yo lo entiendo, distinto hubiera sido que no hubiéramos hablado".

Flor Peña y Marley

Finalmente, abordó cómo se encuentra ahora que ya pasó el mal momento y el ojo público está enfocado en otro lado: "Estoy mucho más tranquila. Saben que yo soy una mina que cuando me pasa algo siempre pienso, ¿para qué me pasa? No me pongo en víctima. Digo, bueno, cometí un error, acá estoy. Doy la cara. Y lo más importante, Yani, porque lo hablamos esa noche, fue que Celia me dejara ese mensaje hermoso. Después me dejó otro mensaje", reveló, sobre la madre de Lionel Messi.

En relación a las críticas de periodistas y algunos mediáticos, manifestó: "Hay gente con la que no tengo relación y que estaba esperando esto para pegarme. Esa gente igual no me quiere. Iba a esperar cualquier cosa para pegarme. Pero te voy a decir honesta, me sorprendí mucho con todo el amor que recibí de gente que me dijo 'te equivocaste, Flor, pero entendemos que no fue de mala leche, no quisiste hacerle daño a nadie' y como hubo mucho amor de ese lado y a mí eso me hizo muy bien".