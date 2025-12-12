La insólita respuesta de Cristina Pérez mientras Luis Petri cobra millones del Estado: "No nos casamos..."

Cristina Pérez abrió su corazón en una entrevista emitida por la TV Pública, donde repasó el profundo impacto que tuvo en su vida personal y profesional el inicio de su relación con Luis Petri. La periodista habló sin filtros sobre los cambios que atravesó en estos años y cómo su historia de amor la llevó a tomar decisiones que jamás había imaginado.

En primer lugar, Cristina recordó el momento en que comenzó a sentir la necesidad de un giro laboral: “Qué desafío fue. Yo venía sintiendo que quería hacer algo distinto al noticiero, pero nadie deja un éxito”, explicó, haciendo referencia a su salida de Telefe.

En ese proceso interno, la comunicadora destacó el rol determinante de su vida afectiva: “Nosotros estamos juntos desde nuestra primera cita, es un montón, yo toda la vida dejé parejas porque no encajaban con mis horarios o porque me pedían un formato que no podía dar”.

Luego, la periodista ahondó en la solidez del vínculo con el actual ministro de Defensa: “Con Luis vivimos juntos desde el primer abrazo, ya van cuatro años”, dijo con absoluta ternura. Sin embargo, admitió que la carrera política de Petri la obligó a reacomodar prioridades: “Cuando Patricia Bullrich lo elige candidato a vicepresidente fue un shock y cuando Milei lo elige como Ministro de Defensa, fue otro shock. No podía seguir en Telefe y no tuve un segundo de duda”.

Finalmente, Cristina Pérez reveló que su vida cambió por completo al enamorarse: “Cuando apareció Luis se me quemaron todos los papeles”, confesó, asegurando que finalmente encontró una relación que no le exige renunciar a sí misma, sino acompañar un camino compartido.