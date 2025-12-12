La insólita respuesta de Cristina Pérez mientras Luis Petri cobra millones del Estado: "No nos casamos..."
La periodista sorprendió a Mario Pergolini al contar que su boda no pasó por el Registro Civil.
El jueves por la noche, la periodista Cristina Pérez estuvo como invitada en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, donde habló sobre diversos aspectos de su vida. Sin embargo, sorprendió al explicar por qué no se casó por lo civil con el exministro de Defensa Luis Petri.
"Trato de tener algunos momentos con Luis, mi marido porque los dos trabajamos mucho", contó. En ese momento Pergolini le preguntó si se habían casado. "Nos casamos con cura, hubo anillo y hubo tatuaje", respondió y mostró la L que se tatuó en su muñeca.
Pero lo sorpresivo vino después. "No hubo Registro Civil porque lo nuestro no es con el Estado". Su respuesta provocó una mirada irónica de Pergolini. El fragmento fue subido al Instagram del programa y recibió diversos comentarios como "Si tanto detestan al Estado, el marido debería trabajar en el sector privado" o "su pareja trabaja para el estado pero ambos no creen en el estado".
"Se me quemaron los papeles": Cristina Pérez confirmó la realidad de su relación con Luis Petri
Cristina Pérez abrió su corazón en una entrevista emitida por la TV Pública, donde repasó el profundo impacto que tuvo en su vida personal y profesional el inicio de su relación con Luis Petri. La periodista habló sin filtros sobre los cambios que atravesó en estos años y cómo su historia de amor la llevó a tomar decisiones que jamás había imaginado.
En primer lugar, Cristina recordó el momento en que comenzó a sentir la necesidad de un giro laboral: “Qué desafío fue. Yo venía sintiendo que quería hacer algo distinto al noticiero, pero nadie deja un éxito”, explicó, haciendo referencia a su salida de Telefe.
En ese proceso interno, la comunicadora destacó el rol determinante de su vida afectiva: “Nosotros estamos juntos desde nuestra primera cita, es un montón, yo toda la vida dejé parejas porque no encajaban con mis horarios o porque me pedían un formato que no podía dar”.
Luego, la periodista ahondó en la solidez del vínculo con el actual ministro de Defensa: “Con Luis vivimos juntos desde el primer abrazo, ya van cuatro años”, dijo con absoluta ternura. Sin embargo, admitió que la carrera política de Petri la obligó a reacomodar prioridades: “Cuando Patricia Bullrich lo elige candidato a vicepresidente fue un shock y cuando Milei lo elige como Ministro de Defensa, fue otro shock. No podía seguir en Telefe y no tuve un segundo de duda”.
Finalmente, Cristina Pérez reveló que su vida cambió por completo al enamorarse: “Cuando apareció Luis se me quemaron todos los papeles”, confesó, asegurando que finalmente encontró una relación que no le exige renunciar a sí misma, sino acompañar un camino compartido.
