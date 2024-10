La invitada de lujo con la que contó Flor Bertotti para su octavo show

Tal es así que, en su octavo Movistar Arena, (y todavía le quedan cuatro más) Flor Bertotti brilló nuevamente. Con su icónica simpatía y una emoción a flor de piel, a las 21hs puntual abrió su show demostrando que 20 años no son nada y que, definitivamente, no estamos listos para soltar. “¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy tan emocionada, no les puedo explicar. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo puede ser? ¡No soltamos!”, dijo al salir al escenario.