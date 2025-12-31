La ironía de L-Gante contra Wanda Nara que volvió a sacudir las redes: "La casa de mis sueños"
El referente de la cumbia 420 apeló al sarcasmo en Instagram y reflotó una de las frases más recordadas del escándalo que involucró a la conductora, Icardi y la China Suárez.
L-Gante volvió a colocarse en el centro de la escena mediática con un gesto que no pasó inadvertido y que rápidamente se leyó como una provocación directa a uno de los episodios más comentados del último tiempo en el mundo del espectáculo. Con su habitual tono irónico, el cantante recurrió a las redes sociales para hacer una referencia explícita a la recordada polémica que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, reavivando así viejas tensiones que parecían haber quedado atrás.
El episodio tuvo lugar en Instagram, donde el artista decidió mostrar distintos rincones de su casa en una serie de historias que no tardaron en viralizarse. En las imágenes se lo pudo ver recorriendo el living, la cocina y el jardín con pileta, mientras sobreimpreso aparecía un mensaje tan breve como filoso: “La casa de mis sueños”. La frase, lejos de ser inocente, fue interpretada de inmediato como una chicana dirigida a Wanda Nara, ya que remite de manera directa a una expresión que quedó grabada en la memoria colectiva.
La referencia no fue casual. Todo se vincula con lo ocurrido a comienzos de 2025, cuando Mauro Icardi y la China Suárez hicieron pública su relación y el futbolista terminó comprando la propiedad que la conductora tenía en Nordelta. Aquella vivienda había sido definida por Wanda, en más de una oportunidad, como “la casa de mis sueños”, una declaración que con el paso del tiempo se transformó en símbolo de uno de los capítulos más comentados del triángulo mediático.
Lejos de quedarse con una sola publicación, L-Gante fue por más y minutos después redobló la apuesta con una nueva historia. En esta ocasión, mostró su habitación personal, que cuenta con estudio de grabación propio y un jacuzzi vidriado, y volvió a cargar el mensaje de ironía con otra frase destinada a alimentar la polémica: “Y la habitación de mis sueños. Amén”.
El gesto fue leído por muchos como una burla directa, calculada y sin demasiados rodeos, que volvió a poner en agenda un conflicto que sigue generando repercusiones. Una vez más, el cantante apeló a su estilo provocador y al humor ácido para instalarse en la conversación pública y agitar las aguas de uno de los escándalos más mediáticos de los últimos tiempos.
