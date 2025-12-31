La ironía de L-Gante contra Wanda Nara que volvió a sacudir las redes: "La casa de mis sueños"

l gante

La referencia no fue casual. Todo se vincula con lo ocurrido a comienzos de 2025, cuando Mauro Icardi y la China Suárez hicieron pública su relación y el futbolista terminó comprando la propiedad que la conductora tenía en Nordelta. Aquella vivienda había sido definida por Wanda, en más de una oportunidad, como “la casa de mis sueños”, una declaración que con el paso del tiempo se transformó en símbolo de uno de los capítulos más comentados del triángulo mediático.