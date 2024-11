La Joaqui anunció el show más importante de su carrera: cómo y cuándo comprar las entradas

“Hice de mi ruina una auténtica obra de arte, si después de tantas muertes me volví tan fuerte, después de esto soy inmortal. Un día te levantás y decís: esto no me va a romper más, y así fue, los invito a todos a mi fiesta el 21 de febrero, los invito a mi Movistar”. Con un fuerte y profundo video La Joaqui anunció en sus redes esta fecha tan especial.