La Joaqui estrenó canción y recibió duras críticas

"Escuchas este tema completo y te liquida la mitad de las neuronas", "Ojo con el helio que pega mal", "Poquito autotune usó por suerte", "Dios basta de editarse la voz es Alvin y las ardillas", fueron algunas de las críticas que recibió Joaquina.

Por otro lado, los seguidores de La Joaqui no tardaron en salir a defenderla. "Todavía no salió y ya es viral acá y en TikTok. No les da la cabeza para entender que compartiendo el vídeo para bardearla, hacen viral la canción y le ahorran toda la promo", expresaron desde la cuenta de La Joaqui Info (@skillsjoaqui).

Después de confirmar que están en una relación, La Joaqui y Luck Ra compartieron unas románticas fotos en sus redes sociales. Los cantantes están en España, donde participarán de un festival de música y aprovecharon su día de descanso para disfrutar de las playas de Mallorca.

En su cuenta de Instagram, La Joaqui compartió un video en la que se la puede ver a los besos con el cordobés. En la descripción del posteo, escribió: “De ti me gustan cosas; la verdad todo”.

Por su parte, Luck Ra también publicó en sus redes sociales unas sensuales postales a los besos con su novia y comentó: “Gracias por tu compañía y por darme los besos más lindos del mundo”.

En los comentarios de la publicación, La Joaqui le respondió con ternura. “Mi amor, nunca nadie me quiso tan sanamente como lo haces vos. Arreglaste todo lo que no rompiste, te amo con todo mi corazón”, expresó.

