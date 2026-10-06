La Joaqui mostró su felicidad con Tiago PZK tras separarse de Luck Ra: "Estoy muy contenta"
La cantante habló sin tapujos luego de las confesiones de Luck Ra en MasterChef Celebrity y aseguró que nunca fue infiel. Los detalles.
En medio de una cargada agenda profesional, La Joaqui habló abiertamente de su presente sentimental y desestimó cualquier tipo de tensión con Wanda Nara tras el comentado intercambio que la conductora mantuvo con Luck Ra en MasterChef Celebrity. La referente de la cumbia RKT fue abordada por las cámaras al regresar de un viaje de trabajo junto a su actual pareja, el cantante urbano Tiago PZK, y aprovechó el momento para aclarar varios frentes mediáticos.
Al ser consultada sobre si estuvo al tanto de las repercusiones generadas en el certamen gastronómico de Telefe, la artista explicó que se mantuvo al margen de las plataformas digitales afirmando: “No, no vi nada, estuve desconectadita, detox tecnológico”.
Respecto a su vínculo con la animadora del programa, con quien se especulaba que había mantenido rispideces en el pasado durante las grabaciones del ciclo, la intérprete descartó rotundamente cualquier chispazo actual al expresar que “La amo. Tuvimos nuestros roces y, como ella es muy sincera, nos hemos juntado a charlar, a tomar el té y ahora somos muy amigas”.
La Joaqui sobre Luck Ra: “Jamás le fui infiel a nadie”
Asimismo, la referente musical no esquivó la consulta sobre los rumores de supuestas deslealtades y la punzante pregunta de la conductora a su excompañero. “Jamás le fui infiel a nadie”, sentenció de manera directa. A su vez, le restó dramatismo al juego mediático del certamen culinario señalando que “Es su programa. Se están cagando de risa, déjenlo vivir su vida. Están jugando, o sea, hay que hacer humor de la realidad, ¿o no? Tragicomedia”.
Mostrándose en una etapa plenamente radiante y alejada de la angustia que atravesó tras el quiebre de su anterior relación, la cantante remarcó su estado de ánimo manifestando que “Obvio, estoy muy feliz y muy contenta, así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”. En esa misma línea, aseguró que los resquemores con el cordobés quedaron atrás al fundamentar que “Cada uno siguió con su vida... La mejor, le deseo lo mejor igual”.
Por último, frente a los cuestionamientos por haber iniciado una nueva historia de amor al poco tiempo de separarse del músico, La Joaqui cerró la nota con un contundente mensaje sobre la reconstrucción personal: “Duelar no me inhabilita emocionalmente a continuar con mi vida. Uno puede aceptar que algo sucedió y continuar igual”.
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