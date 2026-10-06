La Joaqui mostró su felicidad con Tiago PZK tras separarse de Luck Ra: "Estoy muy contenta"

Mostrándose en una etapa plenamente radiante y alejada de la angustia que atravesó tras el quiebre de su anterior relación, la cantante remarcó su estado de ánimo manifestando que “Obvio, estoy muy feliz y muy contenta, así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”. En esa misma línea, aseguró que los resquemores con el cordobés quedaron atrás al fundamentar que “Cada uno siguió con su vida... La mejor, le deseo lo mejor igual”.