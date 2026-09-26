La Joaqui publicó un llamativo mensaje tras el descargo de Luck Ra: qué dice

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena luego del nuevo capítulo de su separación de Luck Ra. Poco después de que el cantante cordobés hablara públicamente sobre la relación que mantuvieron y se refiriera a su supuesto romance con Tiago PZK, la artista compartió un video en TikTok que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Aunque no mencionó directamente a su expareja ni explicó el motivo de la publicación, eligió acompañar las imágenes con un fragmento de una canción cuya letra hace referencia a las mentiras y la manipulación.