La Joaqui anunció su primer Luna Park

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCyhHC_nLa2E%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyaaEUvyv9tfpOBNDtQfI6XMAtZBaNN0HY4G7gw32ZBXgMMKd1ZBcDdl8ZCcYYZCsmcQIpwubc5ODaQZABtBb2J192ow3rwP9TsZAqkUlPoDAAUWuD4dFBZAxjfTFZBKZBw5zHcKgeTDVPUQLVNFYJmX0Cst2hhoXTMGRC9nsDCb6EBwZDZD View this post on Instagram A post shared by La joaqui (@lajoaqui)

En el video está la atención centrada a ella, y su voz en off donde declara: "Tengo el corazón atorado entre las costillas a punto de salir, como si el alma no me pesara a punto de actuar de irrompible frente a una multitud que vuelve mi voz tan diminuta. Cuando cantan en coro las emociones que me reprimí por tanto tiempo, siento que el animal se va a salir de la jaula. Hasta que siento ese viento cargado de energía, con sensaciones parecidas buscando su lugar, ayudándome a encontrar el mío. La transformación y destrucción se convierte por fin en el proceso más hermoso y creativo y grato que me tocó transitar para ser la fiera que siempre quise ser, marcando territorio sin levantar las patas, sonriendo sin mostrar los colmillos, morí como diez veces en lo que llevo de vida pero nunca sangrando. Ese momento exacto en el que el telón se abre y por un segundo todo lo malo que pudo pasar, se vuelve solo un capítulo de esta historia tan larga de vida que Dios me honró contar. Asi que si llegaste sintiendo que tus sueños no van, no son, no podían y jamás serán. Estoy acá para mostrarte que así es como se ve el creer siempre una vez más. Enamorarse como la primera vez, cada vez. ¿Hace cuánto que no haces algo por primera vez? Yo hace mucho. Así que creé este momento para tener siempre nuestra primera vez para soñar. Los espero en mi primer Luna Park, para hacer las cosas como la primera vez".

La cantante de RKT fijó fecha para presentar su nuevo álbum y para dar comienzo a su “Mal Aprendida Tourra“ (Tour+Turra: Tourra). Se presentará el domingo 10 de diciembre y las entradas estarán a la venta a través de https://www.ticketportal.com.ar/.