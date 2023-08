El llanto de La Joaqui en el debut de Got Talent Argentina

VIDEO Así lloró La Joaqui en el debut de Got Talent Argentina

La Joaqui

En el mismo sentido, agregó: “En la posición en la que yo me encuentro artísticamente estoy acostumbrada a ver cómo a los bailarines los hacen sentir que son parte del arte o personajes secundarios”. De esta manera, tanto ella como Abel Pintos, Flor Peña y Emir Abdul, coincidieron en que estaban más que bienvenidos a la próxima etapa.

Luego de que su compañera en el jurado de Got Talent exprese su emoción ante este grupo, Abel tomó la palabra y opinó: “A mí me emocionó lo mismo. No podía parar de ver en ustedes valores, solidaridad, se dan espacios, no hay egos, se nota el amor y la fraternidad entre ustedes”.

Después, siguió: “Tengo dos hijos y muchas veces me da miedo pensar en el mundo del futuro, y los veía bailar y sentía eso. Me emociono como La Joaqui y esa seriedad me deja más tranquilo. Con chicos como ustedes hay un mundo posible y mejor en el futuro, y que puede ser hermoso”.