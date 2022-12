Fuerte denuncia contra La Joaqui tras uno de sus shows: el descargo de la cantante

"Una falta de respeto lo de La Joaqui que nos cobró 2.3 palos y encima nos pidió un catering (1 docena de sandwiches de miga, 2 (whiskys) Jack Daniels y 2 champagnes) además de todos los efectos especiales que tuvimos que contratarle como luces, máquinas de humo y la máquina que tira confetis", detalló indignado.

La cantante no se quedó callada y respondió las acusaciones mediante algunas historias de Instagram donde explicó a través de un extenso video su versión de los hechos. "La verdad es que estoy cansada de salir a desmentir cosas, Hice más de 10 egresados, me saqué siempre fotos con los egresados, siempre traté de ser lo más amable posible”, comenzó.

image.png

“Este chico que está poniendo estas cosas quiero decirle que no me comí ningún sánguche de miga, ningún Jack Daniel’s, y si pido los champagnes para repartir desde el escenario porque ni siquiera escabio yo, es para repartir, para compartir”, agregó.

Además, explicó que “muchas veces también cuando empezamos a sacar fotos toca irnos porque se empiezan a generar tumultos y empujarse y generarse situaciones que son de riesgo" y sumó que le "apena mucho porque yo fui con la mejor y con mucho amor y yo la había pasado muy bien”.

La oriunda de Mar del Plata siguió con su descargo y apuntó: “Creo que el personaje que me armé tiene mucho que ver conmigo, pero con la parte mía que encierro y que no me animo a sacar afuera. Tal vez cuando me siento en mi personaje, digo: ‘A La Joaqui nadie le va a decir nada. A Joaquinha (su verdadero nombre) tal vez sí”.

“Partiendo de la base de que tengo dos hijas, hago RKT y consumo marihuana abiertamente, para la gente yo ya tengo todos los títulos de 'mala mujer', 'mala madre'. La sociedad es así y no sé si tiene que ver también con ser mujer, pero sí siento que a veces tengo que ocultar un poco lo que realmente soy o quiero ser para no sentirme juzgada por eso”, finalizó.

la joaqui