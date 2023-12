La revelación de La Joaqui sobre El Noba y su amor con otro colega

Joaqui habla del Noba

Aún así, tras esto, consiguió revelar otro chisme y se trata de un amor que ella mismo tuvo con otro colega. “Solo una vez en la vida me pasó de tener feeling real, amoroso, con alguien con quien hice música”, destacó y agregó: "Pero justamente no con Lauti. Lauti era mi mejor amigo”.

No obstante, no confesó de quién se trataría, pero sí aseguró: "Sé que les encantaría que haya mucho más chisme que eso pero fin". De todas maneras, sus seguidores quisieron seguir indagando, pero la referente de RKT no dio más detalles al respecto y dejó su publicación abierta a especulaciones. Pues, son varios los artistas con los que La Joaqui realizó colaboraciones.