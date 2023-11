La Joaqui rompió el silencio y cruzó a los que dicen que tiene la cara operada: "Nunca me sentí..."

Hizo énfasis en: “Lo que más me afectó de todo esto, no solo que agreguen sucesos a mi vida que no han acontecido, sino que también les haya afectado tan poco lo que ha pasado con Silvina Luna, que es gravísimo”. Mirando a cámara fue contundente: “Seguimos mofándonos de las mujeres que se hacen intervenciones quirúrgicas”.

A su vez, apuntó contra los periodistas y medios de comunicación que difunden noticias falsas sobre su vida personal y también habló acerca de cómo le afectan estos comentarios y críticas que recibe a diario en fotos y publicaciones suyas.

La cantante de RKT, se sinceró “Nunca me sentí tan horrible como este mes después de todas las cosas que se han dicho, que igual no importa porque soy grande, voy a terapia, entiendo que elegí una carrera mediática y que es parte, como dice la gente, de mi trabajo”

En el descargo, reveló qué tratamientos estéticos se hizo: “No tengo ninguna cirugía plástica hecha en la cara, la única intervención quirúrgica estética, que me he hecho en la vida, son las lolas y arreglarme los dientes” y aseguró “me lo hice porque fui mamá dos veces, muy chica, directamente tenía mal la piel, era una cuestión de no sentirme cómoda. me sentí mucho mejor conmigo una vez que me la hice, de hecho apenas salí de mi cirugía lo primero que hice fue mostrarme porque todo lo que hago lo hago sabiendo que se puede viralizar, así que ni me ofende, ni me avergüenza, ni nada”.