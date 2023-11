La Joaqui y un recuerdo con microbikini total black: ¿lo repite este verano?

La Joaqui 2.png

En el posteo, La Joaqui mencionó a su maquilladora, quien aparece en la foto tomándole de la mano. La publicación generó un gran interés, acumulando más de 500 mil "me gusta" y miles de comentarios donde sus seguidores elogiaron tanto su look como el hermoso lugar donde decidió disfrutar de un merecido descanso. Esta artista no solo influye con su música, sino que también establece tendencias en el mundo de la moda, consolidando su papel como una influencer en el ámbito fashion.

La Joaqui 3.png

El outfit urbano de La Joaqui, combinado con microbikini

Lo que caracteriza a La Joaqui es su autenticidad. No se preocupa por lo que otros puedan decir y siempre se mantiene fiel a su propio estilo, tanto en su música como en su forma de vestir. Aunque está al tanto de las tendencias de moda, no teme agregar su toque personal, lo que la convierte en una marca destacada en la industria.

La Joaqui 4.png

La Joaqui 5.png