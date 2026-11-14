La China Suárez contraatacó a Wanda Nara: "No tengo antecedentes penales y no alieno a mis hijos"
Luego del video viral donde la blonda insulta a la actriz y actual pareja de Mauro Icardi, la China salió con los tapones de punta.
La novela no termina. Tras la viralización del video en el que se escucha a Wanda Nara insultarla y amenazarla durante el operativo policial del 6 de noviembre en las inmediaciones de la casa de Mauro Icardi en Nordelta, Tigre, la China Suárez salió a defender su bonhomía. Con una imagen de su infancia —una publicidad de pastas que hizo a los cinco años— la actriz le envío a la conductora una respuesta letal en una guerra sin tregua.
Eugenia “la China” Suárez publicó en su Instagram una historia con una captura del video publicitario de pastas que protagonizó cuando tenía apenas cinco años. Su objetivo es evidenciar que trabaja desde que tiene memoria. Allí escribió: “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”. Y sumó: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”.
Suárez subió una segunda historia minutos más tarde. “Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”, escribió. “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”.
"Negra de mierda, prostituta": el feroz ataque de Wanda Nara a la China Suárez
El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo, esta vez con la China Suárez como protagonista. Este viernes se difundieron grabaciones del enfrentamiento que mantuvieron la conductora y la actriz en la denominada "casa de los sueños", en Nordelta, donde quedaron expuestos los fuertes insultos que Wanda le habría dirigido a la actual pareja del futbolista.
El material fue exhibido en Puro Show, el programa de espectáculos de eltrece, y rápidamente generó repercusiones por la violencia de las expresiones que se escuchan. "Sos una negra de mierda, estás acá por plata", es una de las frases que se le atribuyen a Wanda Nara en medio de la discusión.
Un video que se difundió en televisión dejó al descubierto la violencia del que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta.
Pero no fue el único ataque. En distintos fragmentos también se escuchan expresiones como "muerta de hambre" y "prostituta", además de amenazas como "yo te mato a palos". Ante esta última advertencia, la China Suárez responde: "¿A quién vas a matar a palos?".
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