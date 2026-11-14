La China Suárez contraatacó a Wanda Nara: "No tengo antecedentes penales y no alieno a mis hijos"

Un video que se difundió en televisión dejó al descubierto la violencia del que protagonizaron Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta.

Pero no fue el único ataque. En distintos fragmentos también se escuchan expresiones como "muerta de hambre" y "prostituta", además de amenazas como "yo te mato a palos". Ante esta última advertencia, la China Suárez responde: "¿A quién vas a matar a palos?".