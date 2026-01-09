La Justicia sentenció a Matías Garfunkel por una causa vinculada a obras de arte
El empresario fue condenado a dos años de prisión en suspenso y quedó inhabilitado de por vida para ejercer como depositario judicial tras ser hallado culpable.
El nombre de Matías Garfunkel volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de que la Justicia dictara una condena en su contra por una causa vinculada al manejo indebido de obras de arte. El empresario, conocido también por su mediática relación y posterior matrimonio con Victoria Vanucci, fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso, además de recibir una inhabilitación perpetua para ser designado depositario judicial y la obligación de afrontar las costas del proceso.
La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal, que lo consideró autor penalmente responsable del delito de peculado, una figura que contempla el uso indebido de bienes o fondos que se encuentran bajo custodia estatal o judicial. En este caso, la investigación determinó que Garfunkel se apropió de obras de arte que no eran de su propiedad y que se encontraban bajo su resguardo por orden judicial.
La causa se inició a partir de una denuncia que puso bajo la lupa el destino de varias piezas artísticas que habían quedado en custodia como parte de un litigio civil. Según se estableció en el expediente, las obras estaban relacionadas con una demanda iniciada por el abogado que representó a Garfunkel durante el divorcio de su primera esposa, Marina Gersztein. Esos bienes no le pertenecían al empresario, pero aun así habrían sido utilizados de manera indebida.
En el fallo judicial, el magistrado fue contundente al detallar la pena impuesta: “Resuelvo condenar a Matías Garfunkel, de restantes condiciones personales obrantes en autos, a la pena de dos años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ser designado depositario judicial y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de peculado”. La sentencia deja en claro la gravedad de la conducta atribuida, más allá de que no implique el cumplimiento efectivo de una pena de cárcel.
Al tratarse de una condena en suspenso, Garfunkel no deberá cumplir prisión efectiva siempre y cuando respete las condiciones fijadas por el tribunal y no vuelva a cometer un delito. No obstante, la condena quedará registrada en su historial judicial y la inhabilitación para ejercer funciones como depositario judicial será de carácter permanente.
Los jueces también remarcaron que el empresario deberá afrontar la totalidad de los gastos del juicio, al haber aceptado una resolución consensuada dentro del proceso penal. De esta manera, la sentencia pone punto final a una causa que volvió a exponer públicamente a Garfunkel, años después de haber ocupado titulares por su vida personal y su vínculo con Vanucci, con quien estuvo casado durante siete años y protagonizó episodios de alto perfil mediático.
Una vez que el fallo quede firme, la Justicia ordenó realizar las notificaciones correspondientes y disponer el archivo del expediente, cerrando así un capítulo judicial que tuvo como eje el manejo irregular de bienes de valor histórico y artístico.
