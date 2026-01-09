La Justicia sentenció a Matías Garfunkel por una causa vinculada a obras de arte

Los jueces también remarcaron que el empresario deberá afrontar la totalidad de los gastos del juicio, al haber aceptado una resolución consensuada dentro del proceso penal. De esta manera, la sentencia pone punto final a una causa que volvió a exponer públicamente a Garfunkel, años después de haber ocupado titulares por su vida personal y su vínculo con Vanucci, con quien estuvo casado durante siete años y protagonizó episodios de alto perfil mediático.

Una vez que el fallo quede firme, la Justicia ordenó realizar las notificaciones correspondientes y disponer el archivo del expediente, cerrando así un capítulo judicial que tuvo como eje el manejo irregular de bienes de valor histórico y artístico.