La llamativa reacción Sabrina Rojas al momento que Griselda Siciliani recibió un premio

Con la mirada clavada en su celular, la conductora de Pasó en América ignoró las cámaras y a todos lo que pretendían capturar su rostro en ese momento de la premiación, luego del escándalo que se produjo después de que tratara a la actriz de haber tenido una "obsesión" con "el gordo", como lo llama ella a Castro, mientras ambos estaban juntos y en la dulce espera.

Dato no menor: Griselda no estuvo presente para recibir su premio y envió un video agradeciendo. Fue entonces que Sabrina eligió agarrar su celular y volvío a prestar atención al evento una vez que finalizó el saludo.

Al salir del evento, Rojas fue consultada por un cronista de Mañanisma y ante la pregunta "¿qué balance me haces del año?", la conductora respondió con total soltura: “Fue un año espectacular. Fue uno de los mejores años de mi vida, realmente, sí”.

“Creo que tiene que ver con esto de que estoy sola. Nunca estuve sola tanto tiempo. Entonces tengo la energía puesta muy en mí y nada más que en mí”, agregó, al mismo tiempo que se sinceró y confesó: “Estuve toda la vida de novia. Estuve, creo que desde que tengo 16 años, solo cuatro meses sola”.

Luego, el cronista indagó en el revuelo que generaron sus dichos en contra de Griselda, y esbozando una mueca de sonrisa, lanzó: “No me arrepiento de nada. Pero sí tengo ganas de frenar la situación porque si bien soy de los medios, hago un programa diario, sé lo que puede rebotar más, lo que puede rebotar menos. Nunca me imaginé tanto, tanto”.

A su vez, dejó en claro: “No me interesa lo que piense la gente, porque si me importase claramente no lo hubiese hecho, no. Desde hace mucho tiempo, bueno, no sé si mucho, pero desde hace un tiempo que no me importa la opinión del otro. Y eso también me tiene más feliz”.

Para cerrar, dejó en claro que no se hubiera manejado de la misma manera en que lo hizo Griselda, ni que tampoco lo haría en un futuro.