La lujosa fiesta de cumpleaños que organizaron Charlotte y Alex Caniggia

“Hoy cumplimos 32 años con la sis. Los mellizos más masivos del planeta Tierra. En mi tierra yo siempre soy el profeta... 7000 dólares para navegar, siempre en efectivo“, escribió en la publicación de Instagram.

“Nada depara ser como nosotros. Te paso la receta: tener nuestro apellido que es top en todo el planeta, pero nosotros nos hicimos nuestro camino solos, nadie nos ayudó, nadie nos regaló nada", aseguró el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

"Cada uno tiene sus trabajos y gracias a Dios y nuestra inteligencia de hacer negocios millonarios“, remarcó el papá de Venezia.

Por último, Alex le dedicó unas tiernas palabras a su hermana. “Sis de mi vida, te amo con todo mi corazón. Siempre juntos hasta el infinito”, cerró.

Melody Luz contó que discutió con Alex Caniggia por Lali Espósito: qué pasó

La relación entre Alex Caniggia y Melody Luz comenzó a la vista de todos dentro de un reality, pero con el tiempo decidieron mantener su vida privada en privado. De aquel primer encuentro en El hotel de los famosos a la calma que trajo el nacimiento de su hija Venezia, ambos siguen construyendo una historia de pareja que muchos no esperaban.

Recientemente, la bailarina fue invitada a El ejército de la mañana, donde compartió algunos aspectos de su convivencia con Caniggia. En la entrevista, reveló los temas que prefieren evitar discutir y detalló una de las grandes discusiones que tuvieron por una publicación de su pareja en redes sociales.

Alex, conocido tanto por su linaje como por su actitud provocadora, ha mostrado en sus redes sociales un estilo de vida ostentoso y una postura firme en favor de las ideas de Javier Milei, tras su victoria en las elecciones presidenciales.

Melody Luz, quien conoce bien la personalidad de su pareja, contó: “Siempre se arma quilombo con él, es lo que busca”. Además, explicó que para Alex esto forma parte de un personaje que ha construido en los medios.

Ante la consulta de Pepe Ochoa sobre sus charlas antes de que Alex publique un video, Melody explicó que, aunque a veces le pregunta si está seguro de lo que va a hacer, sabe que, si la respuesta es afirmativa, el video se grabará: “Me dice ‘Mirá, quiero grabar este video’, y yo le digo ‘¿Estás seguro pa?’ Cuando me dice que sí, ya sé que lo va a hacer, entonces le digo ‘¿Querés que te grabe?’”.

Sin embargo, aclaró que no siempre está de acuerdo con su pareja: “Somos muy distintos, somos medio el Ying y el Yang. No pienso como él en muchas cosas, ni actuaría como él”. Cuando Ochoa le preguntó por qué Alex se mostraba tan polémico, respondió entre risas que es algo que no entiende: “Le gusta la polémica, que se hable de él”.

La diferencia de enfoques también se hizo evidente cuando Alex atacó públicamente a Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Melody reveló que se molestó mucho con su pareja: “Cuando se metió con Lali, yo me calenté, lo paré un poco”.

La crítica de Alex, que incluía comentarios ofensivos hacia la cantante y la llamaba "zurdita", causó gran revuelo. Melody, como defensora de la artista, explicó por qué se había molestado: “Consumí toda la vida a Lali, me parece lo más del mundo”.

Y añadió que le pidió a su pareja que no hablara mal de ella sin tener toda la información. “En casa intentamos no hablar de Lali ni de política. Yo sigo con mis ideales”, concluyó, dejando claro que hay temas que prefieren evitar para no generar más conflictos.