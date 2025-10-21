La madre de Ayelén Paleo habló tras salir de prisión: "Estoy derrumbada, fue una pesadilla"

madre ayelen paleo

El momento del allanamiento marcó el inicio de una pesadilla judicial y emocional. Rodrigo fue trasladada en primera instancia a una comisaría de Berazategui, donde comenzó a tomar dimensión de la gravedad de la causa. “Cuando me llevan detenida fue a una comisaría en Berazategui. Me tiraron un colchón en una celda. Estaba viviendo una pesadilla. Las chicas me preguntaban por qué estaba ahí. En el transcurso de los días me enteré lo grave que era todo”, contó con la voz entrecortada.