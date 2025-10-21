La madre de Ayelén Paleo habló tras salir de prisión: "Estoy derrumbada, fue una pesadilla"
Elizabeth Rodrigo recuperó la libertad luego de casi dos meses detenida, acusada falsamente de liderar una red de trata de personas. Contó los detalles de su calvario y cómo intenta recomponerse tras ser absuelta.
Después de 54 días privada de su libertad, Elizabeth Rodrigo -madre de la bailarina y mediática Ayelén Paleo- volvió a su casa y decidió contar su versión de los hechos. La mujer había sido detenida bajo la sospecha de encabezar una supuesta organización dedicada a la trata de personas, una acusación que finalmente fue desestimada por la Justicia. “Estoy triste, consternada y abatida”, confesó, todavía conmocionada por lo vivido.
En una entrevista con Desayuno Americano, Elizabeth relató paso a paso el infierno que atravesó desde el momento en que la Policía irrumpió en su vivienda. “Cuando vinieron a allanarme pensé que era una confusión. Tiraban los lentes, mis cámaras, que son mis herramientas de trabajo. Ahí llamé a mi hijo”, recordó.
La mujer se dedica a la fotografía artística y explicó que sus producciones incluían retratos sensuales, algo que -según su testimonio- fue malinterpretado. “Yo les sacaba fotos eróticas a las chicas, pero después no las veía más”, aseguró, intentando dejar en claro que su trabajo no tenía ninguna conexión con lo que se le imputaba.
El momento del allanamiento marcó el inicio de una pesadilla judicial y emocional. Rodrigo fue trasladada en primera instancia a una comisaría de Berazategui, donde comenzó a tomar dimensión de la gravedad de la causa. “Cuando me llevan detenida fue a una comisaría en Berazategui. Me tiraron un colchón en una celda. Estaba viviendo una pesadilla. Las chicas me preguntaban por qué estaba ahí. En el transcurso de los días me enteré lo grave que era todo”, contó con la voz entrecortada.
Durante casi dos meses permaneció en el penal de Melchor Romero, donde las condiciones eran extremas. “Estuve en la cárcel de Melchor Romero. Me pusieron en un buzón, sola. Estaba 23 horas encerrada y solo una hora en el patio, también sola”, relató, describiendo la soledad y el encierro al que fue sometida mientras esperaba que la Justicia revisara su situación.
La mujer, que asegura haber sido víctima de una “acusación injusta y devastadora”, intenta ahora reconstruir su vida. “Estoy derrumbada. Es difícil recuperarse de eso. ¿Cómo sigo? Voy a necesitar psicólogos. Es muy traumático todo. Los días en la cárcel no se los deseo a nadie, y menos cuando sos inocente. Me decían ‘vos sos la jefa de una red de trata’”, expresó entre lágrimas.
