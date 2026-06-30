La desafortunada frase de Santiago del Moro sobre Laura Ubfal: "Si fuera 90-60-90..."
Abordado por un cronista de LAM (América), el conductor de Gran Hermano intentó halagar a su compañera y logró exactamente lo contrario. Mirá.
En un intento por defender a Laura Ubfal de las constantes críticas que recibe en redes sociales y destacar su trayectoria, Santiago del Moro dio una nota para LAM (América TV) que terminó provocando el efecto contrario. Al elogiar su cultura general y su capacidad de trabajo, el conductor lanzó una frase que se volvió viral y generó indignación.
Tras asegurar que "hay que respetar a Laura Ubfal y que "se la subestima mucho en este medio", Del Moro opinó: "Lo que te voy a decir es polémico... a Laura le va muy bien, pero creo que si por ahí tuviera el 90-60-90 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su propio programa y saldría en el Mundial desde Miami, hubiera tenido otra carrera", indicó el conductor de Gran Hermano Generación Dorada, despertando todo tipo de reacciones, en su mayoría, negativas.
Repercusiones tras las palabras de Santiago del Moro para Laura Ubfal
Aunque la intención de Santiago era criticar los estereotipos de la televisión y el trato diferencial que reciben las mujeres según su físico, la frase cayó muy mal. En las redes y en los paneles de espectáculos (como las "angelitas" de LAM y los de Sálvese Quien Pueda) se le cuestionó que, para defenderla, terminó exponiendo y remarcando la edad y el cuerpo de la periodista, sugiriendo implícitamente que no conduce un ciclo propio por no encajar en un estándar hegemónico, minimizando su talento actual.
A todo esto, Del Moro también dijo: "Me parece que se la castiga mucho porque no tiene esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio. Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio".
Lo cierto es que sus frases no tuvieron una positiva recepción en el público, sino todo lo contrario, pese a las buenas intenciones del conductor.
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