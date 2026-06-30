La desafortunada frase de Santiago del Moro sobre Laura Ubfal: "Si fuera 90-60-90..."

Tras asegurar que "hay que respetar a Laura Ubfal y que "se la subestima mucho en este medio", Del Moro opinó: "Lo que te voy a decir es polémico... a Laura le va muy bien, pero creo que si por ahí tuviera el 90-60-90 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su propio programa y saldría en el Mundial desde Miami, hubiera tenido otra carrera", indicó el conductor de Gran Hermano Generación Dorada, despertando todo tipo de reacciones, en su mayoría, negativas.