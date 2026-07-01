La emoción de Yanina Zilli en Gran Hermano: su hijo entró en un "congelados" y la sorprendió

Antes de retirarse, el joven volvió a conmoverla con un mensaje final lleno de cariño. “Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, má. Te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo”, expresó.

Una vez finalizado el desafío y cuando la voz de Gran Hermano anunció que podía volver a moverse, Yanina no pudo contener las lágrimas. Entre gritos de felicidad y mucha emoción, comenzó a agradecer por el inesperado encuentro y repitió una frase que resumió lo que estaba sintiendo: “¡Estoy feliz!”.

La participante también destacó el gesto de la producción y agradeció la posibilidad de haber podido reencontrarse con su hijo, aunque haya sido solamente durante unos minutos dentro de la casa más famosa del país.