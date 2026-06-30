Cata Gorostidi lanzó una explosiva acusación contra Brian Sarmiento: "Engañó a Danelik conmigo"

View this post on Instagram

La reacción en el estudio y la repercusión en redes

Las declaraciones generaron desconcierto entre los integrantes del ciclo. El conductor, Tucu López, le preguntó en varias oportunidades si hablaba en serio, ya que en un primer momento creyó que se trataba de una broma.

Como era de esperarse, el episodio rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a debatir sobre la presunta infidelidad de Brian Sarmiento. Además, muchos recordaron otras situaciones que protagonizó el exjugador en el plano sentimental y cuestionaron la explicación posterior de Catalina.

Si bien, Gorostidi intentó bajar el tono de la polémica diciendo que todo había sido parte de una actuació, gran parte del público no aceptó esa versión y el tema continuó dando que hablar, dejando nuevamente a Brian Sarmiento y a Danelik en el ojo de la tormenta.