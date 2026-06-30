Cata Gorostidi lanzó una explosiva acusación contra Brian Sarmiento: "Engañó a Danelik conmigo"
La ex participante de Gran Hermano sorprendió con una revelación que desató la polémica. Los detalles en la nota.
Catalina Gorostidi volvió a quedar en el centro de la escena tras realizar una inesperada confesión sobre Brian Sarmiento durante una transmisión en vivo de All Access.
La ex participante de Gran Hermano aseguró que mantuvo un encuentro íntimo con el exfutbolista en un momento en el que Danelik todavía permanecía dentro de la casa más famosa del país, lo que desató una nueva polémica.
En medio del programa, Gorostidi contó que la situación ocurrió una vez que Sarmiento había abandonado el reality, aunque remarcó que él le aseguró en ese momento que no mantenía una relación con Danelik, con quien recientemente comenzó a convivir.
“Yo estuve con Brian cuando Danelik estaba dentro de la casa. A mí me dijo que no estaba con Danelik”, expresó Catalina, sosteniendo su versión pese a las reiteradas consultas del panel.
Luego amplió su relato y explicó: “Cuando Brian salió de la casa yo estuve con Brian, pero él me dijo que no estaba con Danelik. Bueno, ¿qué querés? Cuando ella vino acá le tuve que mentir, boluda... Hoy estoy de mal humor, perdón”, lanzó, sorprendiendo a todos los presentes.
La reacción en el estudio y la repercusión en redes
Las declaraciones generaron desconcierto entre los integrantes del ciclo. El conductor, Tucu López, le preguntó en varias oportunidades si hablaba en serio, ya que en un primer momento creyó que se trataba de una broma.
Como era de esperarse, el episodio rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a debatir sobre la presunta infidelidad de Brian Sarmiento. Además, muchos recordaron otras situaciones que protagonizó el exjugador en el plano sentimental y cuestionaron la explicación posterior de Catalina.
Si bien, Gorostidi intentó bajar el tono de la polémica diciendo que todo había sido parte de una actuació, gran parte del público no aceptó esa versión y el tema continuó dando que hablar, dejando nuevamente a Brian Sarmiento y a Danelik en el ojo de la tormenta.
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