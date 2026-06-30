La inesperada decisión del novio de Cinzia de Gran Hermano tras los terremotos en Venezuela: "Silencio"

El defensor de Nueva Chicago utilizó su cuenta de Instagram para expresarse: "Chic@s soy Dylan y me hago responsable de este mensaje". En el mismo posteo, el futbolista argumentó los motivos para no publicar más nada en torno al reality, por el momento: "Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía, amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH durante este momento".