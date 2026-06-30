La inesperada decisión del novio de Cinzia de Gran Hermano tras los terremotos en Venezuela: "Silencio"
Dylan Gissi, pareja de la participante de GH, lanzó un sentido comunicado a los fanáticos de la venezolana tras la tragedia en su país.
Ante la gravedad de los terremotos registrados en Venezuela, el futbolista Dylan Gissi dio a conocer la postura adoptada sobre las redes sociales de su pareja, la comunicadora Cinzia Francischiello. Cabe recordar que la periodista se encuentra incomunicada dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el exitoso reality de Telefe.
El defensor de Nueva Chicago utilizó su cuenta de Instagram para expresarse: "Chic@s soy Dylan y me hago responsable de este mensaje". En el mismo posteo, el futbolista argumentó los motivos para no publicar más nada en torno al reality, por el momento: "Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía, amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH durante este momento".
Y añadió: "Cinzia está dentro de un juego, pero detrás de ese juego hay una realidad mucho más grande que nos toca de cerca. Creemos que hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y el respeto". Seguidamente, sumó: "Queremos agradecer profundamente a todas las personas que se preocuparon, que preguntaron por nosotros y que siguen acompañando a Cinzia con tanto cariño".
"Nosotros elegimos mantener silencio en las redes, pero el apoyo y el cariño hacia ella siguen siendo recibidos con mucho amor", cerró.
El gesto del novio de Cinzia de Gran Hermano, tras los sismos en Venezuela
En sintonía con lo informado a los fans, en el perfil de Cinzia se compartió un video que reflejaba la situación de los terremotos en Venezuela, acompañado por otro clip de Anais Castro. En este último, la cantautora venezolana —radicada en Argentina desde 2017 e integrante del programa Olvidate de todo en Urbana Play— detallaba una guía con los centros de recepción de donaciones para enviar ayuda humanitaria.
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