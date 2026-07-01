Qué pasó con la cuenta de Juan Pablo Varsky en la red social X ex Twitter
El supuesto bloqueo del perfil de Juan Pablo Varsky en X (x Twitter) generó un fuerte revuelo digital. Sin embargo, rápidamente se aclaró la insólita situación.
En las últimas horas, los usuarios de la plataforma X se vieron muy sorprendidos por un revuelo viral. La noticia de que la cuenta de Juan Pablo Varsky había sido supuestamente suspendida comenzó a circular con fuerza, generando gran preocupación entre todos sus habituales seguidores.
La aclaración sobre la cuenta de Juan Pablo Varsky
Toda la confusión se originó cuando el popular perfil Tendencias en Argentina (@porqueTTarg), que se encarga de explicar los motivos de los Trending Topics, publicó que la frase "Cuenta suspendida" era tendencia porque "le acaban de suspender la cuenta en X a Juan Pablo Varsky".
Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar para desmentir que se tratara de una medida disciplinaria reciente. Desde la cuenta oficial de Clank! (@ClankJPV), el exitoso ciclo de entrevistas liderado por el propio comunicador, salieron a cruzar esta información con una fuerte dosis de ironía.
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"‘Le acaban de suspender’. La cuenta cambió de nombre el 11/08/25. Más que tendencias parece Tendencias Explorer", respondieron tajantes, comparando la lentitud del bot de X (ex Twitter) con el recordado y obsoleto navegador de internet de Microsoft.
De esta manera, quedó totalmente aclarado que no hubo ninguna infracción reciente a las normas de la red social por parte del periodista, sino que se trató de un viejo cambio de nombre de usuario realizado en agosto de 2025 que el sistema de tendencias detectó y reportó de manera insólitamente tardía.
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