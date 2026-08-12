La madre de Lali Espósito se lanza como conductora: cómo llamará su programa y dónde se verá
Majo Riera se embarca en "Bien de familia", su nuevo proyecto donde entrevistará a las madres de otros artistas, tales como Emilia Mernes, Milo J y Tiago PZK.
Majo Riera, la madre de Lali Espósito, encabezará un nuevo formato como conductora y entrevistadora para mostrar el lado B del mundo del espectáculo.
Se trata de Bien de familia, una serie que se enfocará en las vivencias de las madres de los grandes referentes de la música nacional, quienes relatarán cómo es convivir con el éxito de sus hijos y sostener la intimidad familiar. La propuesta desembarcará el 27 de agosto en Flow con los testimonios de la propia Lali, la esposa de Ricardo Montaner —Marlene— y las mamás de Duki, Emilia Mernes, Milo J, Nicki Nicole y Tiago PZK.
En el adelanto difundido por la plataforma, Majo reflexiona sobre el origen del proyecto: "Hace dos décadas que estoy al lado de mi hija en su camino profesional. Una vez me dijeron: ‘Dejá que te vea el seguidor’, y en ese momento tomé dimensión de lo invisibilizada que estaba mi labor".
De esa revelación surgió la idea del programa: "Quise saber si a otras les pasaba lo mismo y fui a su encuentro. Detrás de cada figura encontré trayectorias de esfuerzo, de manos que contienen y acompañan. Son vivencias que no se pueden transferir, vender ni copiar".
Lali Espósito confirmó un nuevo River: cierra su tour con un tercer estadio
Luego de convocar a más de 160.000 espectadores en dos funciones repletas en el Estadio Monumental hace dos meses, Lali confirmó la realización de una tercera fecha en River. Este show marcará la conclusión definitiva del tour "No vayas a atender cuando el demonio llama", tras concretar un récord de ocho estadios agotados.
La presentación de cierre fue fijada para el sábado 26 de septiembre. Cabe señalar que la fecha elegida para este tercer concierto en River guarda un significado particular para la artista y su público. El 26 de septiembre se cumplirán dos años exactos desde la publicación de "Fanático", el tema musical que dio inicio a la etapa conceptual que transformó la propuesta de la cantante en la escena nacional.
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