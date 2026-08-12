La madre de Lali Espósito se lanza como conductora: cómo llamará su programa y dónde se verá

Se trata de Bien de familia, una serie que se enfocará en las vivencias de las madres de los grandes referentes de la música nacional, quienes relatarán cómo es convivir con el éxito de sus hijos y sostener la intimidad familiar. La propuesta desembarcará el 27 de agosto en Flow con los testimonios de la propia Lali, la esposa de Ricardo Montaner —Marlene— y las mamás de Duki, Emilia Mernes, Milo J, Nicki Nicole y Tiago PZK.