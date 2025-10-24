La mamá de Lourdes de Bandana rompió el silencio: "La prefiero enojada, pero viva"

Cuando fue consultada sobre cómo se encuentra su madre, la entrevistada sostuvo que la situación la afecta profundamente: “Está mal porque Lourdes la toma como una figura en contra. No quiere ni salir. Pero esto no es contra ella, es para que esté bien”.

Asimismo, la hermana dejó un mensaje directo para la cantante: “Quiero decirle que la amo. Que a veces es muy difícil salir cuando estás en una relación así. Aunque parezca que ella lo perdonó o sigue con él, está equivocada. Nosotros vamos a estar siempre”.

Por último, explicó que decidió tomar distancia en un momento porque ya no podía ayudarla: “A veces, desde la familia, es muy difícil sostener una relación con alguien que está atravesando algo tan tóxico. Él le cambió la cabeza y la llevó a lugares muy oscuros”.

“Mi mamá hizo la denuncia porque no sabíamos si estaba viva. Pensamos lo peor”, reveló al final, antes de despedirse para ir a trabajar.



