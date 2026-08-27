Cronología del escándalo: todo lo que pasó entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro
La disputa legal entre la cantante con su padre y representante sigue dando de qué hablar. Pero qué fue lo que pasó entre ellos.
La estrella de la música pop Tini Stoessel (Buenos Aires, 29 años) atraviesa una profunda controversia de índole patrimonial con su padre, Alejandro Stoessel, quien ejerció la función de mánager de su carrera durante 15 años, acompañando su recorrido profesional desde los primeros pasos en la industria hasta la consolidación del éxito internacional. Hace tres meses, el representante dejó de cumplir ese rol dentro del esquema laboral de la cantautora.
Según revelaron los letrados de la intérprete al medio "Infobae", la propia artista encargó una auditoría privada en plenos preparativos de su casamiento para revisar las sociedades comerciales y la situación de su patrimonio, estructuras que hasta ese momento se encontraban bajo la administración de su progenitor. Al recibir las conclusiones del estudio, la vocalista constató que carece de participación y control sobre las firmas que gestionan sus derechos musicales, uso de imagen, acuerdos comerciales y shows en vivo, marco en el cual los medios nacionales estiman su fortuna en unos 70 millones de dólares.
A partir de los datos aportados por la periodista Noelia Antonelli, el relevamiento contable arrojó que solo en el marco de su serie de conciertos "FUTTTURA", la cantante generó ingresos por 43 millones de dólares, percibiendo de manera personal una cifra de 300.000 dólares. El desencadenante de la investigación ocurrió cuando la artista intentó adquirir una cartera de lujo y descubrió que sus tarjetas de crédito, bajo gestión familiar, presentaban un tope de 5.000 dólares mensuales.
Esta restricción la alertó sobre la falta de dominio sobre sus propios recursos, desencadenando una serie de sospechas en la previa de su boda con el futbolista Rodrigo de Paul. De acuerdo con información del medio "Hola!", el padre de la cantante le negó la compra de un inmueble en Miami —zona donde planeaba instalarse cerca de su prometido, jugador del "Inter Miami FC"— argumentando: “ella ya me tiene su casa en Buenos Aires”.
El punto de mayor tensión se produjo cuando Alejandro Stoessel le exigió a su hija la firma de un convenio prenupcial de separación de bienes. Tras esa discusión, la intérprete despidió a su mánager e impulsó la revisión contable.
En el mes de junio, según indicaron los representantes legales de la cantante a "Infobae", la artista logró acceder al dominio de una cuenta bancaria a su nombre. Pese a ese avance, los contratos contraídos con anterioridad a esa fecha continúan bajo el manejo de las sociedades que busca controlar judicialmente. En paralelo, el exmánager habría firmado acuerdos por álbumes futuros en representación de la intérprete, cuyos beneficios y derechos de explotación comercial no impactarán en su patrimonio personal.
La controversia quebró el vínculo de la joven no solo con su padre, sino también con su madre y su hermano, al formar todos parte de la estructura comercial familiar.
El conflicto se desarrolla en medio de los preparativos para su enlace con el deportista Rodrigo de Paul, compromiso formalizado el 11 de agosto a través de una publicación en la red social "Instagram", donde la estrella suma 21,6 millones de seguidores. En un registro audiovisual capturado a bordo de una aeronave privada, la exprotagonista de la tira infantil "Violetta" compartió con la audiencia su alegría por el vestuario y la organización del evento: “Me caso. Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada, les quiero contar todo el concepto del casamiento y lo que significa para mí. Les voy a ir mostrando todo”.
Versiones periodísticas señalan que la artista no mantiene diálogo con su entorno directo y que los integrantes de su familia no figuraban en la lista de invitados para la celebración prevista para el próximo diciembre. De hecho, sus padres no formaron parte de la delegación que acompañó a la selección en el Mundial donde compitió su pareja ni del reciente viaje a París enfocado en el vestido de novia.
Por su parte, allegados a Alejandro Stoessel expresaron en ciclos televisivos como "LAM" que no existió un enfrentamiento entre las partes y justificaron la revisión contable como un procedimiento formal vinculado al matrimonio, aseverando que la cantante se encuentra: “ordenando y determinando con claridad cuáles son sus bienes propios antes de dar el sí”.
La compleja relación laboral entre la artista y su progenitor ya había sido abordada por la propia protagonista durante una entrevista concedida a este periódico en junio de 2023, oportunidad en la que reflexionó sobre la dualidad de los roles en su vida cotidiana: “Yo laburo con mi padre desde niña y ese papel de padre y mánager a veces es difícil de entender como hija y seguramente también como padre, y hay un montón de cosas que, a determinada edad, se tienen que hablar”.
El desarrollo de esta disputa legal presenta similitudes con la situación vivida por la cantante estadounidense Britney Spears. En el año 2008, la figura del pop internacional quedó sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien pasó a administrar la totalidad de sus bienes y proyectos profesionales. La intérprete norteamericana logró recuperar el control sobre su vida y sus finanzas en 2021, tras una prolongada contienda en los tribunales apoyada por el movimiento global de fanáticos denominado "Free Britney".
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