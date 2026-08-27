Cronología del escándalo: todo lo que pasó entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro

En el mes de junio, según indicaron los representantes legales de la cantante a "Infobae", la artista logró acceder al dominio de una cuenta bancaria a su nombre. Pese a ese avance, los contratos contraídos con anterioridad a esa fecha continúan bajo el manejo de las sociedades que busca controlar judicialmente. En paralelo, el exmánager habría firmado acuerdos por álbumes futuros en representación de la intérprete, cuyos beneficios y derechos de explotación comercial no impactarán en su patrimonio personal.

La controversia quebró el vínculo de la joven no solo con su padre, sino también con su madre y su hermano, al formar todos parte de la estructura comercial familiar.

El conflicto se desarrolla en medio de los preparativos para su enlace con el deportista Rodrigo de Paul, compromiso formalizado el 11 de agosto a través de una publicación en la red social "Instagram", donde la estrella suma 21,6 millones de seguidores. En un registro audiovisual capturado a bordo de una aeronave privada, la exprotagonista de la tira infantil "Violetta" compartió con la audiencia su alegría por el vestuario y la organización del evento: “Me caso. Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada, les quiero contar todo el concepto del casamiento y lo que significa para mí. Les voy a ir mostrando todo”.

Versiones periodísticas señalan que la artista no mantiene diálogo con su entorno directo y que los integrantes de su familia no figuraban en la lista de invitados para la celebración prevista para el próximo diciembre. De hecho, sus padres no formaron parte de la delegación que acompañó a la selección en el Mundial donde compitió su pareja ni del reciente viaje a París enfocado en el vestido de novia.

Por su parte, allegados a Alejandro Stoessel expresaron en ciclos televisivos como "LAM" que no existió un enfrentamiento entre las partes y justificaron la revisión contable como un procedimiento formal vinculado al matrimonio, aseverando que la cantante se encuentra: “ordenando y determinando con claridad cuáles son sus bienes propios antes de dar el sí”.

La compleja relación laboral entre la artista y su progenitor ya había sido abordada por la propia protagonista durante una entrevista concedida a este periódico en junio de 2023, oportunidad en la que reflexionó sobre la dualidad de los roles en su vida cotidiana: “Yo laburo con mi padre desde niña y ese papel de padre y mánager a veces es difícil de entender como hija y seguramente también como padre, y hay un montón de cosas que, a determinada edad, se tienen que hablar”.

El desarrollo de esta disputa legal presenta similitudes con la situación vivida por la cantante estadounidense Britney Spears. En el año 2008, la figura del pop internacional quedó sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien pasó a administrar la totalidad de sus bienes y proyectos profesionales. La intérprete norteamericana logró recuperar el control sobre su vida y sus finanzas en 2021, tras una prolongada contienda en los tribunales apoyada por el movimiento global de fanáticos denominado "Free Britney".