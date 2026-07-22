La mamá de Wanda Nara liquidó a la China Suárez y afirmó que Icardi no la ama: "Arruinó la vida de mis nietas"

La mamá de Wanda Nara liquidó a la China Suárez: "Es una persona oscura"

Consultada por la relación con Mauro Icardi, Colosimo fue sincera: "Yo lo quiero, es mi familia y lo va a ser para toda mi vida, lo quiero y le deseo lo mejor para él, y no sé si esta mujer que tiene al lado es lo mejor para él. La verdad que no, yo no se la voy a elegir, pero esa mujer no me gusta, no me gusta cómo llegó, llegó a tirarse al medio de la cama de una familia, de un matrimonio", comenzó, llena de bronca hacia la actriz.