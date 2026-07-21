La madre de Wanda Nara dio detalles del violento robo en la casa que su hija tiene en Milán

El episodio ocurrió mientras Wanda Nara estaba en Estados Unidos por compromisos laborales vinculados a la final del Mundial 2026. En ese contexto, Colosimo quedó al cuidado de los chicos y fue una de las víctimas del asalto. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la madre de la empresaria agradeció las muestras de afecto que recibió y llevó tranquilidad sobre el estado de la familia.