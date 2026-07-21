La madre de Wanda Nara dio detalles del violento robo en la casa que su hija tiene en Milán
La madre de la empresaria rompió el silencio luego del dramático episodio que vivió junto a sus nietos durante el asalto a la propiedad familiar en Italia.
Después de varios días de absoluto hermetismo, Nora Colosimo decidió hablar públicamente sobre el violento robo que sufrió en la casa de Wanda Nara, en Galliate, una localidad ubicada en las afueras de Milán. La madre de la conductora se encontraba en la vivienda junto a sus nietos cuando un grupo de delincuentes irrumpió en el lugar y sembró el pánico.
El episodio ocurrió mientras Wanda Nara estaba en Estados Unidos por compromisos laborales vinculados a la final del Mundial 2026. En ese contexto, Colosimo quedó al cuidado de los chicos y fue una de las víctimas del asalto. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la madre de la empresaria agradeció las muestras de afecto que recibió y llevó tranquilidad sobre el estado de la familia.
"Gracias a todos por los mensajes. Estamos todos bien, gracias a Dios. Ingresaron cuatro hombres encapuchados. Fue un momento de mucho miedo, pero lo importante es que mis nietos y yo estamos a salvo". Sus palabras fueron las primeras declaraciones públicas desde que se conoció el hecho, que generó una fuerte repercusión tanto en Argentina como en Italia.
Según trascendió, el robo se produjo durante el entretiempo de la final del Mundial entre Argentina y España. En medio del ingreso de los delincuentes, Nora y los menores buscaron refugio en uno de los baños de la propiedad, mientras los ladrones recorrían los distintos ambientes en busca de dinero y objetos de valor.
Tras enterarse de lo sucedido, Wanda Nara interrumpió las actividades que tenía previstas en Estados Unidos y emprendió un regreso de urgencia hacia Italia para reencontrarse con su familia.
Mientras tanto, la investigación continúa en manos de las autoridades italianas, que analizan registros de cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir cómo actuó la banda, establecer de qué manera ingresó a la vivienda y determinar si el golpe fue producto de un trabajo previo de inteligencia.
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