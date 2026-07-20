Wanda Nara liquidó a un periodista que la trató de "mufa" tras la final del Mundial 2026

Frente a la repercusión que tomaron los posteos, Méndez respondió desde la misma red social y aclaró que nunca había mencionado a Wanda en su publicación original. Sin embargo, esa explicación no logró desactivar el conflicto. La empresaria volvió a contestarle con otro mensaje aún más contundente, en el que cuestionó tanto el contenido del comentario como la actitud del periodista durante la discusión.

"Sos un violento. Llamar mufa a cualquier persona es grave. Y sos una persona violenta que recurre a una enfermedad cuando se lo señala. Tengo las pruebas; guardá a tu abogado para tus causas penales que se te vienen. No lo hagas escribir al pedo. ¿A quién te referís con mufa entonces? Da nombres ya que sos tannnnn VIVO", publicó para cerrar el intercambio.

El enfrentamiento rápidamente comenzó a viralizarse y sumó miles de comentarios en las redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de Wanda Nara, otros coincidieron con la aclaración realizada por el periodista respecto de que en ningún momento había mencionado su nombre.