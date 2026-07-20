Gustavo Méndez apuntó contra Wanda Nara: "Me acusaste de algo atroz"

En esa misma línea, el periodista enfatizó que la masividad de la empresaria en las plataformas digitales agrava la exposición pública a la que fue sometido tras las imputaciones vertidas en su contra.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias en contra tuyo, porque me costó un huevo llegar acá. Me formé, estudié, me cerraron las puertas mil veces. Y te metés conmigo, con los millones de seguidores que vos tenés”, dejó en claro el periodista.

A lo largo de su descargo, Méndez explicó que suele ignorar los comentarios del ambiente de la farándula, siguiendo los consejos de la conductora Moria Casán. Sin embargo, aclaró que la gravedad de los dichos de Nara lo obligó a tomar cartas en el asunto. “Moria siempre me dice que me resbale. Sí, pero cuando le pegan a mi familia, no me resbala. ¿Me escuchaste? Voy a ir por todo, porque yo a vos no te hice nada”, fueron sus palabras.

El panelista reivindicó su esfuerzo personal para consolidarse en los medios de comunicación y aseguró que acudirá a los tribunales para resolver la disputa de manera definitiva. “Yo hago periodismo, trabajo en un país con libertad. Estudié, me vine acá con un bolsito. Y no soy víctima de nada, me lo gané todo solo. Y te voy a ganar en la Justicia, porque todo me lo gané solo”, afirmó.

Hacia el cierre de su intervención, el periodista diferenció la labor periodística de las acusaciones personales, sosteniendo que su trabajo se basa en el manejo de datos y fuentes de información.

“Me acusaste de algo atroz y te tenés que hacer responsable. Yo no te acusé de nada atroz. Yo investigo, hablo con fuentes, laburo. Cuando vos lastimás a mi familia, es un límite”.

Finalmente, volvió a hacer hincapié en la angustia diaria que atraviesa su madre a raíz de la trascendencia mediática del conflicto, agradeciendo el respaldo recibido por parte de la producción del programa.

“Todos los días mi mamá me manda un mensaje: ‘estoy preocupada por lo que dicen de vos’. Y ahora tengo que hablar de esto porque pasó públicamente. Tengo que agradecer a Moria y a mi equipo por bancarme. Es muy grave lo que hiciste”.