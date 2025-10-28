Rating: MasterChef Celebrity volvió a dominar y dejó atrás a todos sus rivales

rating

Por su parte, América TV encontró a LAM como su programa más rendidor con 3.3 puntos, seguido de cerca por América Noticias (2.9) y DDM (2.8), aunque en el horario nocturno el envío de Ángel de Brito fue superado por Bendita, el clásico de El Nueve. El ciclo que conduce Beto Casella alcanzó 3.9 puntos, logrando una diferencia clara sobre su competencia directa y reafirmando su vigencia en la franja.