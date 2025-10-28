Rating: MasterChef Celebrity volvió a dominar y dejó atrás a todos sus rivales
El reality de cocina fue lo más visto del lunes en Telefe, mientras que El Trece repuntó con el regreso de “Ahora Caigo” y Bendita se impuso a LAM en el prime time.
La noche del lunes 27 de octubre volvió a confirmar el liderazgo de MasterChef Celebrity, que continúa firme en la cima de los niveles de audiencia. El ciclo de Telefe, conducido por Wanda Nara, fue nuevamente el programa más visto del día con un promedio de 13.3 puntos de rating, seguido por su segunda emisión con 10.7.
En tanto, Telefe Noticias completó el podio del canal con 8.5, consolidando así otra jornada de dominio absoluto para la señal de las tres pelotas. El segundo lugar en la competencia diaria fue para El Trece, que sorprendió con un notable repunte gracias a Ahora Caigo.
El ciclo de preguntas y desafíos conducido por Darío Barassi logró 6.1 puntos, imponiéndose dentro de su franja y superando a los habituales líderes de otros canales. Detrás se ubicaron Telenoche, con 5.8, y Buenas Noches Familia, que marcó 5.6 y se mantuvo como una de las apuestas estables del prime time del canal.
Por su parte, América TV encontró a LAM como su programa más rendidor con 3.3 puntos, seguido de cerca por América Noticias (2.9) y DDM (2.8), aunque en el horario nocturno el envío de Ángel de Brito fue superado por Bendita, el clásico de El Nueve. El ciclo que conduce Beto Casella alcanzó 3.9 puntos, logrando una diferencia clara sobre su competencia directa y reafirmando su vigencia en la franja.
En cuanto a la TV Pública, los registros se mantuvieron bajos: La noche es nuestra y Televisión Pública Noticias (Central) obtuvieron 0.3 puntos, mientras que otros programas de la grilla promediaron entre 0.1 y 0.2.
Rating: top five y los promedios del lunes 27 de octubre
El top five general del lunes quedó conformado por MasterChef Celebrity (13.3), MasterChef Celebrity segunda emisión (10.7), Telefe Noticias (8.5), Pasapalabra (8.4) y La Traición (7.5). En promedio, Telefe lideró con 7.6 puntos, seguido por El Trece (4.4), América (2.3), El Nueve (2.2) y la TV Pública (0.2). La tendencia reafirma la hegemonía del canal de las tres pelotas en el prime time argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario