La millonaria recompensa que ofrece Madonna por la ropa que presuntamente le robaron en Coachella
La cantante aseguró que las prendas tienen un valor histórico único y pidió ayuda para encontrarlas. Aún no está confirmado si se trató de un robo.
Madonna atraviesa un momento de preocupación tras denunciar la desaparición de parte de su vestuario luego de su paso por el Coachella. Según trascendió, las prendas —entre las que se encontraban una chaqueta, un corsé, un vestido y otros accesorios— formaban parte de su archivo personal y habían sido utilizadas originalmente hace más de dos décadas, en una etapa clave de su carrera. La cantante decidió volver a usarlas especialmente para esta presentación, en lo que fue interpretado como un guiño a su propia historia artística y a su vínculo con el festival.
El episodio se habría producido una vez finalizado el show, en la zona de backstage, cuando el equipo de la artista advirtió que el vestuario ya no estaba en el lugar donde había sido guardado. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda interna que, al no arrojar resultados, derivó en la decisión de hacer público el caso.
Si bien algunos reportes señalan que podría tratarse de un robo, lo cierto es que hasta ahora no hay confirmación oficial sobre lo ocurrido. Otras versiones indican que las prendas simplemente “desaparecieron”, lo que abre distintas hipótesis sobre posibles fallas en la logística o el manejo del vestuario en un evento de gran magnitud como Coachella.
Frente a esta situación, Madonna recurrió a sus redes sociales para pedir colaboración y anunció que ofrecerá una recompensa a quien pueda aportar información concreta que permita recuperar los objetos. Sin embargo, no trascendió el monto, por lo que no está confirmado que se trate de una cifra millonaria, como se especuló en algunos medios.
“No es solo ropa, es parte de mi historia”, expresó la artista, dejando en claro que el valor de las prendas va mucho más allá de lo económico. Se trata de piezas únicas, asociadas a momentos emblemáticos de su trayectoria, lo que las convierte en objetos prácticamente irreemplazables.
El episodio generó una fuerte repercusión tanto entre sus fanáticos como dentro de la industria musical. Por un lado, volvió a poner el foco en la seguridad dentro de los grandes festivales internacionales, donde circulan objetos de altísimo valor. Por otro, reavivó el interés por el legado de Madonna y la importancia de preservar elementos clave de su carrera.
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