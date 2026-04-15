Madonna vuelve con “Confessions II”: su nuevo álbum

Embed - Madonna on Instagram: "Confessions On A Dance Floor: Part II — July 3 2026" View this post on Instagram

La artista también profundizó en el concepto detrás del álbum, que desarrolló junto al productor Stuart Price: “Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que llevamos haciendo hace miles de años; son realmente prácticas espirituales. Después de todo, la pista de baile es un espacio ritualista. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. El rave es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración remodelan nuestras percepciones, atrayéndonos a un estado de trance. La repetición del bajo, no solo la oímos, sino que la sentimos. Alterando nuestra conciencia y disolviendo el ego y el tiempo.”