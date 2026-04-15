Madonna vuelve con “Confessions II”: su nuevo álbum
La Reina del Pop mundial regresa con un disco que continúa el universo de Confessions on a Dance Floor.
Madonna confirmó el lanzamiento de su próximo trabajo discográfico, Confessions II, que estará disponible a partir del 3 de julio a través de Warner Records. Se trata de una continuación conceptual de su icónico álbum Confessions on a Dance Floor, uno de los más celebrados de su carrera.
Como adelanto, la artista presentó un teaser visual que deja ver el tono del proyecto: una estética hipnótica que combina música, cuerpo y emoción en una experiencia sensorial. Además, los fans ya pueden acceder a la preventa del álbum en distintos formatos, incluyendo vinilo, CD y casete.
Para definir el espíritu del disco, Madonna eligió citar una de sus nuevas canciones, “One Step Away”, donde deja clara su mirada sobre la música electrónica y el universo del dance: “La gente piensa que la música de baile es superficial, pero están totalmente equivocados. La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral: un espacio ritualista donde el movimiento sustituye al lenguaje”.
La artista también profundizó en el concepto detrás del álbum, que desarrolló junto al productor Stuart Price: “Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que llevamos haciendo hace miles de años; son realmente prácticas espirituales. Después de todo, la pista de baile es un espacio ritualista. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. El rave es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración remodelan nuestras percepciones, atrayéndonos a un estado de trance. La repetición del bajo, no solo la oímos, sino que la sentimos. Alterando nuestra conciencia y disolviendo el ego y el tiempo.”
Con este nuevo lanzamiento, Madonna vuelve a posicionarse en el centro de la escena musical global, apostando por una obra que promete ir más allá del sonido para convertirse en una experiencia sensorial y colectiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario