Madonna sorprendió en Coachella junto a Sabrina Carpenter y desató la locura del público
La Reina del Pop se subió al escenario en el segundo fin de semana del festival y protagonizó un momento inolvidable junto a la joven estrella.
El segundo fin de semana de Coachella dejó uno de los momentos más comentados de esta edición: la inesperada aparición de Madonna durante el show principal de Sabrina Carpenter. El cruce generacional entre ambas artistas hizo estallar al público en el Empire Polo Club, en Indio, California.
La última vez que Madonna había pisado ese escenario fue en 2015, cuando participó como invitada en el set de Drake, en una presentación que rápidamente se volvió viral. Esta vez, su regreso tuvo otro peso: más íntimo, más simbólico.
Todo comenzó cuando sonaron los primeros acordes de “Vogue”, justo después de que Carpenter interpretara “Juno”. Con una estética coordinada, cabellos rubios y corsets de encaje, ambas artistas se fusionaron en un show que combinó pasado y presente. El repertorio incluyó clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de una canción inédita que anticipa el próximo proyecto de Madonna.
“Muchas gracias por invitarme a tu show”, expresó la artista tras el primer tema. A lo que Carpenter respondió: “No hace falta agradecer, Madonna. Puedes tener lo que quieras”.
El momento continuó con un tema nuevo, identificado como “I Feel So Free”, antes de cerrar con una potente versión conjunta de “Like a Prayer”, uno de los hits más icónicos de su carrera.
Un regreso con significado especial
La presentación no fue una más para Madonna. Coincidió con el aniversario de su primera participación en el festival, lo que le dio un valor emocional extra.
“Hace 20 años, en este mismo día, actué en Coachella. Estaba en la carpa de dance y fue la primera vez que interpreté ‘Confessions On A Dance Floor: Part I’ en Estados Unidos, y eso fue muy emocionante para mí”, recordó ante el público.
“Así que pueden imaginar lo emocionante que es para mí estar de vuelta 20 años después… es como un momento de círculo completo, muy significativo para mí”, agregó.
Fiel a su estilo, también dejó lugar para el humor: “Lo otro emocionante que tengo que señalar ahora mismo es que probablemente es la primera vez que actúo con alguien que es más baja que yo”, lanzó entre risas. Carpenter respondió con un cómplice: “¡Amén!”.
Además, la artista hizo una breve referencia a la astrología , mencionando la luna nueva en Tauro, y aprovechó para dejar un mensaje: “Lo mejor de la música es que une a la gente”.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario