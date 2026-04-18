Madonna sorprendió en Coachella junto a Sabrina Carpenter y desató la locura del público

madonna carpenter coachella

Un regreso con significado especial

La presentación no fue una más para Madonna. Coincidió con el aniversario de su primera participación en el festival, lo que le dio un valor emocional extra.

“Hace 20 años, en este mismo día, actué en Coachella. Estaba en la carpa de dance y fue la primera vez que interpreté ‘Confessions On A Dance Floor: Part I’ en Estados Unidos, y eso fue muy emocionante para mí”, recordó ante el público.

“Así que pueden imaginar lo emocionante que es para mí estar de vuelta 20 años después… es como un momento de círculo completo, muy significativo para mí”, agregó.

Fiel a su estilo, también dejó lugar para el humor: “Lo otro emocionante que tengo que señalar ahora mismo es que probablemente es la primera vez que actúo con alguien que es más baja que yo”, lanzó entre risas. Carpenter respondió con un cómplice: “¡Amén!”.

Además, la artista hizo una breve referencia a la astrología , mencionando la luna nueva en Tauro, y aprovechó para dejar un mensaje: “Lo mejor de la música es que une a la gente”.