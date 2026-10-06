La millonaria suma que Zoe Bogach pagó para ver a Lionel Messi en su despedida

“La gente no dimensiona lo que es esta entrada para mí”, expresó.

Para Zoe, el valor de la entrada no pasa solamente por el dinero que tuvo que pagar para conseguirla, sino por la posibilidad de estar presente en una jornada que considera única. Por eso, pese a la diferencia entre el precio original y lo que finalmente desembolsó, dejó en claro que no se arrepiente de la decisión.

La influencer compartió el momento con sus seguidores y mostró la enorme expectativa que tiene por vivir desde las tribunas un partido que quedará marcado en la historia de la Selección Argentina.