La millonaria suma que Zoe Bogach pagó para ver a Lionel Messi en su despedida
La ex Gran Hermano le mostró a sus seguidores la entrada y contó el esfuerzo que hizo para conseguirla.
Zoe Bogach compartió un video en sus redes sociales en el que mostró, emocionada, la entrada que consiguió para presenciar el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina. La influencer no solo celebró haber podido acceder a uno de los encuentros más esperados por los fanáticos, sino que también reveló cuánto tuvo que pagar para conseguirla.
“La gente no dimensiona lo que significa esta entrada para mí. No tengo palabras. Salió 300 mil pesos y la pagué 1 palo, ¡pero ya fue! Es el último partido de Messi. El último partido de su vida. ¡Voy a verlo en su último partido!”, relató, visiblemente emocionada.
La emoción de Zoe Bogach por ver a Messi
Más allá del dinero que tuvo que desembolsar, Zoe destacó el significado especial que tiene para ella poder estar presente justamente en este encuentro.
“Todavía estoy en shock. Creo que el universo quiso que lo pueda ver en el mejor partido, el de su despedida”, aseguró la influencer, que compartió con sus seguidores la alegría por haber conseguido su lugar.
Finalmente, volvió a remarcar que, para ella, el valor de la entrada va mucho más allá de su precio y está directamente relacionado con la posibilidad de ser testigo de un momento histórico para el fútbol argentino.
“La gente no dimensiona lo que es esta entrada para mí”, expresó.
Para Zoe, el valor de la entrada no pasa solamente por el dinero que tuvo que pagar para conseguirla, sino por la posibilidad de estar presente en una jornada que considera única. Por eso, pese a la diferencia entre el precio original y lo que finalmente desembolsó, dejó en claro que no se arrepiente de la decisión.
La influencer compartió el momento con sus seguidores y mostró la enorme expectativa que tiene por vivir desde las tribunas un partido que quedará marcado en la historia de la Selección Argentina.
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