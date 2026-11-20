“Al otro día fingí demencia. Intenté seguir con mi vida, pero el último examen lo rendí llorando. Me calmaron, pero ya no tenía la concentración para seguir leyendo apuntes. No podía. Decidí no rendir el último final”, detalló.

Además de explicar las razones de su decisión, la joven se refirió a los comentarios negativos que recibió en las plataformas digitales. Según contó, algunas personas llegaron a cuestionarla e incluso insultarla por haber interrumpido sus estudios universitarios debido a un problema familiar.

Ante esas reacciones, Zoe decidió expresar su postura y comparar su experiencia con la de quienes atravesaron situaciones similares, pero pudieron continuar con sus carreras. “No tienen idea por todo lo que pasé. Muchos me dijeron que a pesar de tener un familiar enfermo siguieron con la carrera y la terminaron. Los admiro. Yo no pude y no significa que no vuelva”, sostuvo.

Por último, Bogach dejó en claro que su alejamiento de la universidad no implica que haya descartado definitivamente la posibilidad de recibirse. También remarcó que, si en algún momento retoma la carrera, será porque realmente tiene ganas de hacerlo y no por cumplir con las expectativas de otras personas.

“Por suerte no tengo la presión de ir sí o sí o de recibirme en un tiempo determinado. Si lo hago es porque realmente me gusta”, concluyó.