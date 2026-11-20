Zoe Bogach dejó la universidad y reveló cuál fue el difícil momento familiar que la empujó a hacerlo
Zoe Bogach contó qué situación familiar la llevó a replantearse su futuro académico y tomar una importante decisión sobre sus estudios universitarios.
Desde que participó en Gran Hermano, Zoe Bogach consiguió ganar popularidad en las redes sociales, donde actualmente se desempeña como influencer y reúne a una gran cantidad de seguidores. En ese contexto, la joven decidió compartir un episodio de su vida privada que hasta el momento había elegido transitar en silencio.
Durante 2026, la exparticipante del reality había iniciado la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Belgrano. Sin embargo, después del receso de invierno dejó de concurrir a las clases. Frente a las preguntas y críticas que surgieron por su alejamiento de la facultad, decidió explicar qué ocurrió y cuál fue el motivo que la llevó a poner sus estudios en pausa.
Zoe Bogach dejó la universidad y reveló cuál fue el difícil momento familiar que la empujó a hacerlo
Mediante TikTok, Zoe reveló que una situación familiar delicada la afectó profundamente y que no había encontrado el momento emocional para hablar públicamente de lo sucedido. Todo ocurrió mientras se preparaba para rendir los exámenes finales, cuando recibió la noticia de que un familiar cercano estaba enfermo.
“No lo contaba por hacerme la misteriosa, sino porque no quería hablar del tema. Cuando estaba rindiendo los finales me dieron la noticia de que un familiar mío estaba enfermo. Ese día llamé a todos mis seres queridos llorando, desesperada”, recordó sobre aquel difícil momento.
La noticia tuvo consecuencias inmediatas en su estado de ánimo. Aunque intentó continuar con sus obligaciones académicas y mantener cierta normalidad, la angustia le impidió concentrarse y completar las evaluaciones que tenía pendientes.
“Al otro día fingí demencia. Intenté seguir con mi vida, pero el último examen lo rendí llorando. Me calmaron, pero ya no tenía la concentración para seguir leyendo apuntes. No podía. Decidí no rendir el último final”, detalló.
Además de explicar las razones de su decisión, la joven se refirió a los comentarios negativos que recibió en las plataformas digitales. Según contó, algunas personas llegaron a cuestionarla e incluso insultarla por haber interrumpido sus estudios universitarios debido a un problema familiar.
Ante esas reacciones, Zoe decidió expresar su postura y comparar su experiencia con la de quienes atravesaron situaciones similares, pero pudieron continuar con sus carreras. “No tienen idea por todo lo que pasé. Muchos me dijeron que a pesar de tener un familiar enfermo siguieron con la carrera y la terminaron. Los admiro. Yo no pude y no significa que no vuelva”, sostuvo.
Por último, Bogach dejó en claro que su alejamiento de la universidad no implica que haya descartado definitivamente la posibilidad de recibirse. También remarcó que, si en algún momento retoma la carrera, será porque realmente tiene ganas de hacerlo y no por cumplir con las expectativas de otras personas.
“Por suerte no tengo la presión de ir sí o sí o de recibirme en un tiempo determinado. Si lo hago es porque realmente me gusta”, concluyó.
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