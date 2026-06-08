Histórica vigilia de ricoteros en el Cementerio de Lanús a la espera del féretro de Indio Solari

Sin importar el cansancio acumulado de la madrugada ni las malas condiciones climáticas, los fanáticos mantienen el orden y el respeto, transformando la espera en una última "misa" improvisada a las puertas del cementerio.

cementerio lanus

Dónde van a descansar los restos de Indio Solari

A pesar del fervor de los ricoteros que aguardan ver pasar el féretro para darle el último aplauso, el procedimiento definitivo sumó un capítulo de incertidumbre legal. Aunque la voluntad expresa del "míster" era ser cremado en ese lugar, una decisión judicial suspendió temporalmente el trámite, obligando a la familia a completar una serie de pericias y firmas de rigor.

Lejos de desalentar a la militancia, la traba legal reforzó la permanencia de los fanáticos en las calles de Lanús, decididos a no moverse del lugar y a custodiar los restos de su guía espiritual el tiempo que sea necesario.