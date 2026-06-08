Histórica vigilia de ricoteros en el Cementerio de Lanús a la espera del féretro de Indio Solari
Tras el conmovedor e histórico último adiós a Indio Solari en Villa Domínico, los seguidores cambiaron de locación para seguir acompañando al ídolo.
Tras el cierre del multitudinario y maratónico velatorio público en Villa Domínico, la marea humana que despidió a Indio Solari trasladó su epicentro de dolor y mística a una nueva localización del sur del conurbano: una multitud de seguidores de Patricio Rey se concentra en las inmediaciones del Cementerio Municipal de Lanús.
Los fieles fanáticos montaban este lunes por la tarde una conmovedora guardia a la espera de la llegada del cortejo fúnebre con los restos del emblemático cantante.
La elección de la necrópolis lanusense generó una inmediata movilización de los fieles. Según trascendió, las autoridades y el entorno íntimo del músico habrían inclinado la balanza por este establecimiento debido a su estratégica cercanía con el Polideportivo Municipal José María Gatica, facilitando así el traslado logístico tras una jornada que albergó a más de un millón de personas.
Vigilia en Lanús a la espera de Indio Solari
La fisonomía habitual del cementerio se vio completamente alterada en horas de la tarde. Lo que comenzó como un goteo constante de personas se transformó rápidamente en un campamento de dimensiones históricas.
En este marco, las veredas y los accesos principales al predio se colmaron de banderas con frases icónicas, remeras negras y familias enteras que sobrellevan el duelo entonando los himnos de Los Redondos a viva voz.
Sin importar el cansancio acumulado de la madrugada ni las malas condiciones climáticas, los fanáticos mantienen el orden y el respeto, transformando la espera en una última "misa" improvisada a las puertas del cementerio.
Dónde van a descansar los restos de Indio Solari
A pesar del fervor de los ricoteros que aguardan ver pasar el féretro para darle el último aplauso, el procedimiento definitivo sumó un capítulo de incertidumbre legal. Aunque la voluntad expresa del "míster" era ser cremado en ese lugar, una decisión judicial suspendió temporalmente el trámite, obligando a la familia a completar una serie de pericias y firmas de rigor.
Lejos de desalentar a la militancia, la traba legal reforzó la permanencia de los fanáticos en las calles de Lanús, decididos a no moverse del lugar y a custodiar los restos de su guía espiritual el tiempo que sea necesario.
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