"La Noche del Demonio" abre un nuevo capítulo: la saga regresa con nuevas reglas para El Más Allá
La sexta película de la franquicia de terror llega este 20 de agosto a los cines argentinos con nuevos protagonistas y una historia que expande su universo.
El Más Allá vuelve a abrir sus puertas. A 16 años del estreno de la primera “La Noche del Demonio”, una de las franquicias que marcó al terror comercial de los últimos años regresa a los cines con “Están entre nosotros”, su sexta película y el comienzo de una nueva historia.
La película se estrena este jueves 20 de agosto en Argentina y hay algo importante para quienes nunca se acercaron a la saga: no es necesario haber visto las cinco anteriores para entenderla.
Después de cerrar la historia de la familia Lambert en “La puerta roja”, estrenada en 2023, esta nueva entrega pone el foco en Gemma (Amelia Eve), una joven madre que cría a su hija en la misma casa donde ella creció.
Nuevas reglas para El Más Allá
Gemma descubre que posee la capacidad de viajar hacia El Más Allá, el reino de almas perdidas que conocemos desde la primera película. Pero su poder tiene una diferencia: no solamente puede entrar, también puede traer al mundo real aquello que habita allí.
Este nuevo capítulo expande el concepto que James Wan y Leigh Whannell presentaron en 2010. Desde entonces, “La Noche del Demonio” pasó por diferentes protagonistas, épocas y directores hasta convertirse en una franquicia que ya superó los 740 millones de dólares de recaudación mundial.
Wan, director de las primeras dos entregas, y Whannell, creador de los personajes y director de “Capítulo 3”, continúan vinculados a esta sexta película como productores.
Una nueva historia, pero con una cara conocida
“Están entre nosotros” está dirigida por Jacob Chase (“Come Play”), quien también firma el guion. Y aunque la historia prácticamente comienza de cero, hay un nombre que conecta esta película con las anteriores: Lin Shaye vuelve como Elise Rainier, uno de los personajes históricos de la franquicia.
El elenco se completa con Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers y Sam Spruell. Con una nueva protagonista y una habilidad que cambia algunas de las reglas que conocíamos sobre El Más Allá, “La Noche del Demonio” comienza una etapa diferente sin abandonar el concepto que acompaña a la saga desde hace 16 años.
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