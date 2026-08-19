"La Noche del Demonio" abre un nuevo capítulo: la saga regresa con nuevas reglas para El Más Allá

Wan, director de las primeras dos entregas, y Whannell, creador de los personajes y director de “Capítulo 3”, continúan vinculados a esta sexta película como productores.

Una nueva historia, pero con una cara conocida

“Están entre nosotros” está dirigida por Jacob Chase (“Come Play”), quien también firma el guion. Y aunque la historia prácticamente comienza de cero, hay un nombre que conecta esta película con las anteriores: Lin Shaye vuelve como Elise Rainier, uno de los personajes históricos de la franquicia.

El elenco se completa con Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers y Sam Spruell. Con una nueva protagonista y una habilidad que cambia algunas de las reglas que conocíamos sobre El Más Allá, “La Noche del Demonio” comienza una etapa diferente sin abandonar el concepto que acompaña a la saga desde hace 16 años.