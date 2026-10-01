"Escondida en mi cabeza": Nicolás Furtado protagoniza una comedia donde nada sale como debería
La nueva película de Lucas Vivo García Lagos llega a los cines con una historia de Bitcoin, segundas oportunidades y un protagonista obligado a recuperar 14 años de su vida.
Erni no está pasando por su mejor momento. Pierde su trabajo en un parque de diversiones y Coni, la chica que le gusta, decide alejarse de él. Esa misma noche termina en un bar, conoce a Young Geezer y toma una decisión que parece menor: invertir su indemnización en Bitcoin.
Después llega un accidente, un coma y un salto de 14 años. Cuando Erni despierta, el mundo siguió adelante sin él, su familia atraviesa problemas económicos y aquella inversión que casi había olvidado ahora vale millones. Hay un inconveniente bastante grande: no recuerda la contraseña para acceder al dinero.
Ese es el punto de partida de “Escondida en mi cabeza”, la nueva película de Lucas Vivo García Lagos protagonizada por Nicolás Furtado, Agustina “Papryka” Suásquita, Alejandra Flechner, Iair Said, Louta, Mike Chouhy, Charo López y Maxi de la Cruz.
Desde los primeros minutos queda claro por dónde va a pasar el humor. Hay situaciones disparatadas, personajes particulares y momentos en los que buscar demasiada lógica puede jugar en contra. La película establece bastante rápido sus reglas y después se dedica a jugar con ellas.
Lo que pasó mientras Erni dormía
El salto de 14 años no está solamente para justificar que aquella inversión en Bitcoin ahora valga una fortuna. Erni despierta siendo prácticamente la misma persona que era antes del accidente, pero todos los que estaban alrededor suyo tuvieron que crecer y seguir con sus vidas.
Entonces la búsqueda de la contraseña empieza a compartir espacio con los años perdidos, los vínculos que cambiaron y una adultez que a Erni le llegó de golpe. Tener millones puede resolver varios de sus nuevos problemas, pero claramente no todos.
“Escondida en mi cabeza” se mueve entre esas ideas sin dejar de ser una comedia. Puede pasar de una situación completamente ridícula a otra más emocional y, aunque no todo funciona de la misma manera, la película nunca pierde de vista el tipo de historia que quiere contar.
Nicolás Furtado aparece en un registro diferente al que solemos asociarlo. Se lo ve cómodo, disfruta de la propuesta y acompaña bien un humor que necesita que sus actores se entreguen a situaciones que muchas veces rozan el delirio.
Tampoco está solo. Suásquita, Flechner, Said, Louta, Chouhy, López y de la Cruz arman un elenco bastante particular, con perfiles muy diferentes y varios nombres que conocen bien la comedia. Esa combinación termina siendo importante para una película que cambia de energía constantemente.
Seguramente no todos conecten de la misma manera con “Escondida en mi cabeza”, y ahí está buena parte de la experiencia. A mí me resultó mucho más disfrutable cuando dejé de buscar explicaciones para cada situación y simplemente acompañé a Erni en ese regreso a un mundo que avanzó 14 años sin él.
Porque detrás de los Bitcoin y de la búsqueda de una contraseña también aparece alguien tratando de entender qué hizo el resto con su vida mientras él no estaba. No hace falta buscarle mucha más profundidad que esa: hay una segunda oportunidad, un montón de tiempo perdido y una comedia que prefiere contar todo eso desde un lugar bastante particular.
“Escondida en mi cabeza” ya se encuentra disponible desde este jueves 1 de octubre en los cines argentinos.
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