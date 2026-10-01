"Escondida en mi cabeza": Nicolás Furtado protagoniza una comedia donde nada sale como debería

Entonces la búsqueda de la contraseña empieza a compartir espacio con los años perdidos, los vínculos que cambiaron y una adultez que a Erni le llegó de golpe. Tener millones puede resolver varios de sus nuevos problemas, pero claramente no todos.

“Escondida en mi cabeza” se mueve entre esas ideas sin dejar de ser una comedia. Puede pasar de una situación completamente ridícula a otra más emocional y, aunque no todo funciona de la misma manera, la película nunca pierde de vista el tipo de historia que quiere contar.

"Escondida en mi cabeza", la nueva película de Nicolás Furtado

Nicolás Furtado aparece en un registro diferente al que solemos asociarlo. Se lo ve cómodo, disfruta de la propuesta y acompaña bien un humor que necesita que sus actores se entreguen a situaciones que muchas veces rozan el delirio.

Tampoco está solo. Suásquita, Flechner, Said, Louta, Chouhy, López y de la Cruz arman un elenco bastante particular, con perfiles muy diferentes y varios nombres que conocen bien la comedia. Esa combinación termina siendo importante para una película que cambia de energía constantemente.

Seguramente no todos conecten de la misma manera con “Escondida en mi cabeza”, y ahí está buena parte de la experiencia. A mí me resultó mucho más disfrutable cuando dejé de buscar explicaciones para cada situación y simplemente acompañé a Erni en ese regreso a un mundo que avanzó 14 años sin él.

Porque detrás de los Bitcoin y de la búsqueda de una contraseña también aparece alguien tratando de entender qué hizo el resto con su vida mientras él no estaba. No hace falta buscarle mucha más profundidad que esa: hay una segunda oportunidad, un montón de tiempo perdido y una comedia que prefiere contar todo eso desde un lugar bastante particular.

“Escondida en mi cabeza” ya se encuentra disponible desde este jueves 1 de octubre en los cines argentinos.