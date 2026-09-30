Tom Cruise se transforma por completo en "Digger", una película que respira cine puro

Pero buena parte de la atención termina puesta en Tom Cruise. Sacarlo de su zona de confort fue uno de los grandes aciertos de Iñárritu y hay algo de aquella búsqueda que hizo con Leonardo DiCaprio en “El renacido”, aunque acá el personaje y el registro sean completamente diferentes.

Cruise está prácticamente escondido detrás de Digger Rockwell. La caracterización ayuda muchísimo, pero reducir su transformación al aspecto físico sería quedarse corto: hay un trabajo enorme en la voz, los gestos y la manera de construir un personaje que poco tiene que ver con Ethan Hunt o con la figura de héroe de acción a la que quedó asociado durante buena parte de los últimos años.

“Digger” también sirve para recordar algo que por momentos queda tapado detrás de motos, aviones y acrobacias imposibles: Tom Cruise es un gran actor. Iñárritu aprovecha una faceta que hace tiempo no ocupaba el centro de sus películas y le da espacio para jugar con un personaje completamente diferente.

La película tampoco hace demasiado esfuerzo por resultar accesible para todos. Tiene mucho para decir, se toma sus tiempos y abraza decisiones que seguramente van a generar discusiones cuando empiecen a multiplicarse las opiniones. Algunas de sus vueltas pueden entusiasmar tanto como desconcertar y ahí también está parte de la experiencia.

Por eso conviene llegar sabiendo lo menos posible y no dejarse llevar demasiado por quienes la destrocen ni por quienes rápidamente quieran convertirla en una obra maestra. “Digger” pide que cada espectador entre en su juego y después saque sus propias conclusiones.

“Digger” llega a los cines argentinos el 1 de octubre.