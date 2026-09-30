Tom Cruise se transforma por completo en "Digger", una película que respira cine puro
Alejandro González Iñárritu vuelve al cine con una propuesta política, extraña y difícil de encasillar. Tom Cruise sorprende lejos del héroe de acción que dominó sus últimos años.
Hay una recomendación que conviene hacer antes de hablar de “Digger”: cuanto menos sepas sobre la película, mejor. Incluso evitar el tráiler puede ser una buena decisión, porque parte de lo nuevo de Alejandro González Iñárritu está en descubrir hasta dónde está dispuesto a llevar una historia que cambia de tono y juega constantemente con el espectador.
Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell y está acompañado por Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Explicar demasiado sobre ellos sería empezar a meterse en un terreno que la película disfruta revelando a su manera, así que alcanza con saber que Iñárritu construye alrededor de estos personajes una sátira atravesada por la política, el poder y varios de los excesos de nuestra época.
“Digger” probablemente divida aguas. A muchos no les va a gustar y habrá quienes salgan convencidos de haber visto una de las mejores películas de los últimos años. Es una propuesta capaz de interpelar de maneras muy distintas dependiendo de quién esté sentado en la butaca.
La política está presente de principio a fin y la película tampoco intenta esconderla. Puede incomodar, aburrir o conectar de lleno con algunos espectadores, mientras que en medio de todo eso aparece un humor bastante particular y varios momentos capaces de sacar más de una risa.
Un Tom Cruise muy diferente en "Digger"
Iñárritu vuelve a demostrar el enorme director que es detrás de cámara. Hay imágenes cuidadosamente construidas, grandes monólogos y una puesta que lleva su sello, incluso cuando decide llevar las situaciones hacia lugares incómodos o directamente extraños.
Pero buena parte de la atención termina puesta en Tom Cruise. Sacarlo de su zona de confort fue uno de los grandes aciertos de Iñárritu y hay algo de aquella búsqueda que hizo con Leonardo DiCaprio en “El renacido”, aunque acá el personaje y el registro sean completamente diferentes.
Cruise está prácticamente escondido detrás de Digger Rockwell. La caracterización ayuda muchísimo, pero reducir su transformación al aspecto físico sería quedarse corto: hay un trabajo enorme en la voz, los gestos y la manera de construir un personaje que poco tiene que ver con Ethan Hunt o con la figura de héroe de acción a la que quedó asociado durante buena parte de los últimos años.
“Digger” también sirve para recordar algo que por momentos queda tapado detrás de motos, aviones y acrobacias imposibles: Tom Cruise es un gran actor. Iñárritu aprovecha una faceta que hace tiempo no ocupaba el centro de sus películas y le da espacio para jugar con un personaje completamente diferente.
La película tampoco hace demasiado esfuerzo por resultar accesible para todos. Tiene mucho para decir, se toma sus tiempos y abraza decisiones que seguramente van a generar discusiones cuando empiecen a multiplicarse las opiniones. Algunas de sus vueltas pueden entusiasmar tanto como desconcertar y ahí también está parte de la experiencia.
Por eso conviene llegar sabiendo lo menos posible y no dejarse llevar demasiado por quienes la destrocen ni por quienes rápidamente quieran convertirla en una obra maestra. “Digger” pide que cada espectador entre en su juego y después saque sus propias conclusiones.
“Digger” llega a los cines argentinos el 1 de octubre.
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