Crítica de "Verity": la adaptación más oscura y provocadora donde nada ni nadie es lo que parece

Completando el triángulo, Josh Hartnett vuelve a demostrar por qué es un maestro del suspenso. Su mirada ambigua, suspendida entre la inocencia del hombre roto y la frialdad de un posible manipulador, es la pieza clave que te mete de lleno en la paranoia de la casa.

Más allá de las actuaciones, hay un trabajo de atmósfera que no se puede pasar por alto. La puesta en escena es claustrofóbica y elegante a la vez, transformando la residencia familiar en un personaje más que vigila en silencio. A esto se le suma una banda sonora escalofriante, diseñada para alterar el pulso en los momentos justos. La música no acompaña la intriga: la acorrala, obligando al espectador a mantenerse al borde del asiento.

Pero, como siempre digo, la experiencia cinematográfica puede tener sus pro y sus contras y en esta adaptación hay algo que se le puede reprochar a la propuesta: esa cierta comodidad en sus mecanismos. La fórmula de la tensión psicológica, la manipulación doméstica y las dinámicas de poder que ya vimos en relatos como La asistenta empieza a sentirse un tanto repetitiva en el cine actual.

A la industria no le vendría mal tomar un poco más de riesgos visuales y narrativos para alejarse de los moldes que ya sabemos que funcionan. Sin embargo, aún dentro de esos terrenos conocidos, Verity logra sostenerse con elegancia. Es un thriller oscuro, adictivo y profundamente entretenido que demuestra que, cuando el talento actoral y la atmósfera correcta se alinean, el morbo de una buena traición sigue siendo irresistible.