La distinción de crear en tiempos de inteligencia artificial: cómo lo artesanal dio origen a Digger

La maestría interpretativa: Tom Cruise en la piel de Digger Rockwell

Para Tom Cruise, ponerse en los zapatos de Digger Rockwell significó aventurarse por caminos insólitos dentro de su prolífica carrera. Fascinado por la audacia del planteo narrativo, el actor confesó la singularidad del proyecto: “Nunca había leído un personaje así, y mucho menos había tenido el privilegio de interpretar uno como este en el cine”. La composición demandó un trabajo vocal e interpretativo sumamente meticuloso para balancear el registro cósmico de la comedia con los matices más dramáticos del relato. “No se trata solamente de un acento; tienes que encontrar uno que aporte el humor, el drama y el ritmo para que sea interesante y divertido de interpretar”, detalló Cruise respecto al rigor técnico que requirieron sus secuencias, entre las que destaca un deslumbrante monólogo de diez minutos sin interrupciones.

La precisión de esa interpretación fue destacada con admiración por el propio Iñárritu, quien comparó el nivel de entrega del actor con el trabajo de un virtuoso dirigiendo una orquesta de emociones. El director resumió aquella jornada de filmación como una comunión artística irrepetible: “He tenido la fortuna de trabajar con muchos muy buenos actores y actrices, pero lo que viví con Tom, sobre todo en esa escena, fue algo, un regalo extraordinario de que muchas veces trabajas mucho para lograr algo, pero las cosas no suceden necesariamente perfectas. Esta escena fue así como un regalo que nos ganamos con mucho trabajo, porque los milagros nada más trabajan cuando te los trabajas, no cuando te sientas y te hincas y rezas. Así no suceden los milagros”.

El valor del oficio y el ritual insustituible de la sala

Más allá de la potencia de su argumento, la película se erige como una celebración de la artesanía cinematográfica, donde cada diseño de producción, cada encuadre y cada matiz de color fueron construidos con devoción. El propio Cruise rememoró aquellos instantes en el set en los que necesitó hacer una pausa para contemplar el despliegue técnico y la pasión volcada por cada departamento: “Tomémonos un momento para mirar a nuestro alrededor y apreciar el nivel de arte y habilidad del que tenemos la oportunidad de formar parte, al que tenemos la oportunidad de contribuir’. Es muy hermoso”.

Al momento de reflexionar sobre el impacto que esperan generar en el público cuando la cinta tome las salas de todo el mundo, la respuesta de Cruise volvió a poner en valor la magia fundacional del séptimo arte: “Quiero que el público tenga su propia experiencia. Se van a ir con su punto de vista y con lo que quieran”. Porque al final del día, ese es el mayor prodigio de ir al cine: sentarse juntos en la penumbra, dejarse deslumbrar por una historia fascinante y salir a la calle sabiendo que la conversación recién acaba de comenzar.