La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 11 de octubre en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 11 de octubre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 4 de octubre
En esta emisión, Mirtha recibirá a Maximiliano Pullaro, actual gobernador de la provincia de Santa Fe, quien llega a la mesa en medio de un momento político clave para su gestión. El mandatario viene impulsando políticas de seguridad y desarrollo económico, temas que seguramente abordará con la franqueza que lo caracteriza.
También estará Cristina Pérez, una de las periodistas más reconocidas del país, conductora de Telefe Noticias y escritora. Su presencia aportará una mirada crítica y reflexiva sobre el panorama mediático y político, además de su visión sobre el rol de la mujer en los medios.
La música y el entretenimiento estarán a cargo de Gladys “La Bomba Tucumana”, una artista que desde hace décadas es símbolo de la movida tropical. En los últimos años se reinventó y volvió a los escenarios con nueva energía, combinando humor y sinceridad a la hora de hablar de su vida y de sus batallas personales.
También participará Valentina Bassi, actriz de enorme trayectoria en cine, teatro y televisión, y además activista por los derechos humanos y de las mujeres. Conocida por su compromiso, Bassi aportará una perspectiva artística y social al encuentro.
Finalmente, se suma Marcos Novaro, politólogo, escritor e investigador, reconocido por sus ensayos sobre la historia política argentina y los dilemas del presente.
