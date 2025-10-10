La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 11 de octubre en El Trece

También estará Cristina Pérez, una de las periodistas más reconocidas del país, conductora de Telefe Noticias y escritora. Su presencia aportará una mirada crítica y reflexiva sobre el panorama mediático y político, además de su visión sobre el rol de la mujer en los medios.

La música y el entretenimiento estarán a cargo de Gladys “La Bomba Tucumana”, una artista que desde hace décadas es símbolo de la movida tropical. En los últimos años se reinventó y volvió a los escenarios con nueva energía, combinando humor y sinceridad a la hora de hablar de su vida y de sus batallas personales.

También participará Valentina Bassi, actriz de enorme trayectoria en cine, teatro y televisión, y además activista por los derechos humanos y de las mujeres. Conocida por su compromiso, Bassi aportará una perspectiva artística y social al encuentro.

Finalmente, se suma Marcos Novaro, politólogo, escritor e investigador, reconocido por sus ensayos sobre la historia política argentina y los dilemas del presente.