Graciela Borges recibió el doctorado honoris causa de la UBA
La actriz fue reconocida en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, con la presencia de Mirtha Legrand, Susana Giménez y más colegas.
Graciela Borges recibió esta semana el Doctorado Honoris Causa durante la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA), en una ceremonia que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) con la presencia de Mirtha Legrand y Susana Giménez, entre otras figuras.
Mercedes Morán y Cecilia Roth también dijeron presente en la ceremonia realizada el miércoles, al igual que Teté Coustarot, Flavio Mendoza, Leonora Balcarce, Romina Ricci, Alfredo Arias, Pablo Ramírez, Fabián Paz y Pucheta, y Analía Franchín.
"Se me hace tan difícil hablar porque a veces logro conectar la cabeza con el corazón y me salen cosas más floridas. Quiero dar las gracias infinitas. Tengo acá muchos amigos que amo mucho, compañeras, como Mercedes. La única cosa por la que he caminado y he sido feliz es el amor de mis amigos, de alguien que te cuida el alma, que te sostiene; el amor es lo único que importa", expresó Graciela Borges al recibir la distinción.
"Gracias a la universidad, con el alma. Chiquita es la primera maestra, diosa, doctora: un aplauso para Chiquita. Generosa, maravillosa... yo siempre me pregunto algunos días que la veo ir de un lado para el otro, cómo hace", agregó la actriz al ver a Mirtha Legrand entre el público.
"En este tiempo, sin ningún sentimiento especial que no sea bueno, no me he sentido muy bien, pero tuve acobijándome a alguien que me ha sostenido el alma de una manera increíble: gracias Juan Cruz por estar conmigo. Pensé que mi vida iba a estar donde debía estar, somos todos exactamente iguales en diferentes temas, diferentes trabajos, con todo el amor. Está la rubia de mi vida, mi amiga, la Su. Hablamos todas las noches", contó.
Como parte de su homenaje, el FIC.UBA presentará un ciclo de proyecciones con sus películas, incluida "La ciénaga", de Lucrecia Martel, que se proyectará el viernes 3 de octubre a las 19 y el domingo 5 a las 21.30 en el Cine Cosmos.UBA, una sala ubicada en avenida Corrientes 2046.
También se exhibirá El dependiente, de Leonardo Favio, el jueves 2 y el miércoles 8 de octubre a las 19 en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 2), y "Viudas", de Marcos Carnevale, podrá verse el jueves 2 a las 16.30 en el Cine Cosmos.UBA y el domingo 5 a las 16 en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 1).
A "Pobre mariposa", de Raúl de la Torre, le tocará el turno el lunes 6 de octubre a las 16.30 y el miércoles 8 a las 21 en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).
Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita.
Otros galardonados en la noche fueron el diseñador, director de arte y fotógrafo Juan Gatti, que presentó en el FIC.UBA una muestra de sus afiches de películas del período 1983-2023, y el director inglés Asif Kapadia, invitado internacional del festival y reconocido en el mundo por sus documentales sobre Diego Maradona, Ayrton Senna y Amy Winehouse.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario