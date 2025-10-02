Graciela Borges recibió el doctorado honoris causa de la UBA

"Gracias a la universidad, con el alma. Chiquita es la primera maestra, diosa, doctora: un aplauso para Chiquita. Generosa, maravillosa... yo siempre me pregunto algunos días que la veo ir de un lado para el otro, cómo hace", agregó la actriz al ver a Mirtha Legrand entre el público.

graciela borges mirtha legrand

"En este tiempo, sin ningún sentimiento especial que no sea bueno, no me he sentido muy bien, pero tuve acobijándome a alguien que me ha sostenido el alma de una manera increíble: gracias Juan Cruz por estar conmigo. Pensé que mi vida iba a estar donde debía estar, somos todos exactamente iguales en diferentes temas, diferentes trabajos, con todo el amor. Está la rubia de mi vida, mi amiga, la Su. Hablamos todas las noches", contó.

graciela borges

Como parte de su homenaje, el FIC.UBA presentará un ciclo de proyecciones con sus películas, incluida "La ciénaga", de Lucrecia Martel, que se proyectará el viernes 3 de octubre a las 19 y el domingo 5 a las 21.30 en el Cine Cosmos.UBA, una sala ubicada en avenida Corrientes 2046.

También se exhibirá El dependiente, de Leonardo Favio, el jueves 2 y el miércoles 8 de octubre a las 19 en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 2), y "Viudas", de Marcos Carnevale, podrá verse el jueves 2 a las 16.30 en el Cine Cosmos.UBA y el domingo 5 a las 16 en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 1).

graciela borges

A "Pobre mariposa", de Raúl de la Torre, le tocará el turno el lunes 6 de octubre a las 16.30 y el miércoles 8 a las 21 en el Cine Arte Cacodelphia (Sala 2).

Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita.

Otros galardonados en la noche fueron el diseñador, director de arte y fotógrafo Juan Gatti, que presentó en el FIC.UBA una muestra de sus afiches de películas del período 1983-2023, y el director inglés Asif Kapadia, invitado internacional del festival y reconocido en el mundo por sus documentales sobre Diego Maradona, Ayrton Senna y Amy Winehouse.