La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 14 de diciembre en eltrece

Esta "mesaza" de sábado promete ser un cruce entre el entretenimiento, la política y la historia de la televisión, con figuras que han dejado una huella en distintos ámbitos de la cultura y la sociedad argentina. En esta oportunidad, la icónica conductora reunirá a una destacada selección de invitados que promete cautivar a la audiencia.

La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 14 de diciembre

Entre los invitados se destaca Eva Bargiela, modelo y actual pareja del futbolista Gianluca Simeone, delantero de la Selección Argentina, quien anteriormente mantuvo una relación con el político Facundo Moyano.

Eva Bargiela 0.png

También participarán Luis Petri, dirigente político; la periodista Mónica Gutiérrez, con una destacada trayectoria en medios de comunicación; la especialista en moda Matilda Blanco, y el conductor y modelo Horacio Cabak.

Valverde izq junto al ministro Luis Petri.jpg

Después de más de 50 años al frente de sus míticas mesas, Mirtha sigue siendo un ícono de la televisión argentina, brindando un espacio único para el debate y el entretenimiento. Este sábado, una vez más, su programa promete combinar la elegancia, la profundidad y el carisma que la han convertido en una leyenda de la pantalla chica.

Fátima Florez le respondió Mirtha Legrand sobre Javier Milei

El sábado 7 de diciembre, Fátima Florez visitó el programa de Mirtha Legrand junto a Georgina Barbarossa, Marcelo Polino, Donato de Santis y el doctor Roberto Debbag y ahí habló de todo. En un instante de la emisión, la conductora se centró en lo que fuera la relación de la actriz que estaba sentada a su lado con el actual presidente de la Nación. Y, claro, sin ningún tapujo, ella le respondió algunas cuestiones tanto públicas como muy íntimas.

Sin ningún tipo de problema, la comediante aseguró que sigue imitando a su exnovio en sus shows, luego de brillar en Las Vegas con un espectáculo adaptado para el público internacional. No obstante, ahondó en sus sentimientos con respecto a la separación: "En una ruptura no vas a estar descorchando un champán. Estuve muy enamorada, a mí se me nota mucho. Viví ese momento que la pasé muy bien y cuando llegó esta situación lo atravesé como pude. Es una historia muy fuerte".

Pero, después fue mucho más a fondo. Esto es porque, durante su conversación, Mirtha le preguntó si Javier Milei era muy fogoso. En ese sentido y con mucha entereza, Fátima respondió: "Lo que pasa es que yo soy muy fogosa. Lo mío es un fuego constante, entonces arrastra a todo".

Luego de esto, contó cómo se conoció con el Presidente y hasta cuándo fue su primer encuentro en el hogar de ella. Por si esto fuera poco, también aseguró que cuando se separó de Norberto Marcos no fue solamente Milei quién le escribió, sino también otros "políticos, futbolistas, actores".