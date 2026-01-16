La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 17 de enero en El Trece

Junto a ella estará Marcelo Polino, periodista especializado en espectáculos y jurado histórico de realities televisivos. Con un estilo filoso y una larga carrera en medios gráficos y televisión, también forma parte de la obra que encabeza Florez, lo que suma un condimento extra a la charla que se dará en la mesa.

Otra de las invitadas será Julieta Ortega, actriz de cine, teatro y televisión, que actualmente integra el elenco de Sex, una de las propuestas teatrales más comentadas del verano. Con una carrera marcada por papeles intensos y una fuerte presencia escénica, representa a una generación intermedia del espectáculo argentino.

Damián de Santo también dirá presente. El actor, recordado por éxitos televisivos y teatrales de las últimas décadas, se encuentra recorriendo la Costa Atlántica con la obra Una clase especial. Su versatilidad y experiencia lo convierten en un invitado ideal para repasar anécdotas y reflexionar sobre la actualidad del teatro.

Completa la mesa Ana María Picchio, actriz de extensa trayectoria y gran prestigio dentro del ámbito teatral. Protagonista de El secreto, aporta la mirada de una artista consagrada, con años de escenario y reconocimiento tanto del público como de la crítica.