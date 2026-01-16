La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 17 de enero en El Trece
La diva vuelve a encabezar una mesa repleta de figuras del teatro y el espectáculo, con protagonistas de la temporada marplatense y trayectorias destacadas
El sábado 17 de enero a las 21:30, por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand realizará una nueva emisión de La noche de Mirtha desde Mar del Plata. En pleno auge de la temporada de verano, la producción armó una mesaza con invitados vinculados al teatro y al mundo artístico, todos con presencia activa en La Feliz, reafirmando su histórico vínculo con la cartelera marplatense.
Como es habitual, Mirtha vuelve a reunir a personalidades de distintas generaciones y estilos, combinando grandes nombres con figuras populares del presente. La mesa estará integrada por Ana María Picchio, Fátima Florez, Damián de Santo, Marcelo Polino y Julieta Ortega, todos atravesados por proyectos teatrales en la ciudad.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
Con este grupo de invitados, La Chiqui vuelve a apostar por una mesa artística, con figuras que representan distintas etapas del espectáculo argentino, en una noche que promete anécdotas, actualidad y su clásico sello. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 17 de enero
Una de las invitadas centrales será Fátima Florez, una de las humoristas e imitadoras más reconocidas del país. Dueña de una extensa trayectoria en el escenario, la televisión y el espectáculo musical, se encuentra protagonizando una de las obras más convocantes de la temporada. Su presencia cobra especial relevancia porque fue la primera artista que Mirtha eligió ver en el teatro durante su estadía en Mar del Plata.
Junto a ella estará Marcelo Polino, periodista especializado en espectáculos y jurado histórico de realities televisivos. Con un estilo filoso y una larga carrera en medios gráficos y televisión, también forma parte de la obra que encabeza Florez, lo que suma un condimento extra a la charla que se dará en la mesa.
Otra de las invitadas será Julieta Ortega, actriz de cine, teatro y televisión, que actualmente integra el elenco de Sex, una de las propuestas teatrales más comentadas del verano. Con una carrera marcada por papeles intensos y una fuerte presencia escénica, representa a una generación intermedia del espectáculo argentino.
Damián de Santo también dirá presente. El actor, recordado por éxitos televisivos y teatrales de las últimas décadas, se encuentra recorriendo la Costa Atlántica con la obra Una clase especial. Su versatilidad y experiencia lo convierten en un invitado ideal para repasar anécdotas y reflexionar sobre la actualidad del teatro.
Completa la mesa Ana María Picchio, actriz de extensa trayectoria y gran prestigio dentro del ámbito teatral. Protagonista de El secreto, aporta la mirada de una artista consagrada, con años de escenario y reconocimiento tanto del público como de la crítica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario