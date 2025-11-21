La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 22 de noviembre en El Trece
La conductora prepara una nueva “mesaza” en la que combinará política, actualidad y espectáculo con invitados de primera línea.
Este sábado 22 de noviembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 22 de noviembre
La primera invitada será Alejandra Maglietti, abogada, modelo y panelista del ciclo Bendita (El Nueve). La formoseña es una presencia habitual en el debate mediático y suma a su carrera televisiva un reciente momento personal: la llegada de su primer hijo. Además, en los últimos días su nombre volvió a los titulares por el complicado episodio que atravesó su pareja, Juan Manuel Lago, afectado por los incendios registrados en fábricas de la zona de Carlos Spegazzini, en Ezeiza.
También será parte de la mesa Vicky Xipolitakis, figura infaltable del entretenimiento y actual panelista de Cortá por Lozano (Telefe). Conocida por su estilo frontal, su trayectoria mediática y su capacidad para convertir cada vivencia en narrativa televisiva, llega para compartir su experiencia en este nuevo rol profesional y ofrecer el costado más espontáneo del programa.
A ellas se sumará Diego Cabot, periodista de investigación y una de las voces más consultadas en temas de corrupción y causas judiciales. Reconocido por haber revelado información clave en la causa de los Cuadernos, aportará contexto, datos y un enfoque más analítico sobre la actualidad política y judicial del país, abriendo una ventana de discusión profunda dentro del entretenimiento nocturno.
El cuarto lugar lo ocupará Federico Andahazi, escritor, ensayista y figura habitual del circuito literario nacional. Con una trayectoria sólida y obras que recorren distintos géneros, será invitado para hablar sobre su más reciente libro, Mares de furia, además de profundizar en su mirada sobre la literatura y el clima cultural contemporáneo.
