La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 22 de noviembre en El Trece

A ellas se sumará Diego Cabot, periodista de investigación y una de las voces más consultadas en temas de corrupción y causas judiciales. Reconocido por haber revelado información clave en la causa de los Cuadernos, aportará contexto, datos y un enfoque más analítico sobre la actualidad política y judicial del país, abriendo una ventana de discusión profunda dentro del entretenimiento nocturno.

El cuarto lugar lo ocupará Federico Andahazi, escritor, ensayista y figura habitual del circuito literario nacional. Con una trayectoria sólida y obras que recorren distintos géneros, será invitado para hablar sobre su más reciente libro, Mares de furia, además de profundizar en su mirada sobre la literatura y el clima cultural contemporáneo.