Mirtha Legrand confirmó que regresa a Mar del Plata en verano

El regreso del ciclo no solo reedita un formato de éxito, sino que reactiva una de las tradiciones más emblemáticas del verano argentino: la llegada de Mirtha a Mar del Plata fue, durante décadas, sinónimo de glamour, actualidad y del cruce entre política, cultura y espectáculo en una mesa que marcó la agenda nacional. La historia entre Mirtha y la ciudad balnearia es profunda: desde los inicios en el emblemático Hotel Provincial y el Hermitage hasta el actual Hotel Costa Galana, la diva trazó una relación única que convirtió cada estadía en un evento en sí mismo, capaz de convocar multitudes, turistas y figuras del arte nacional.

El vínculo laboral y afectivo de Mirtha con La Feliz es tan fuerte que en cada traslado de su ciclo, la movida revolucionaba el circuito teatral, potenciaba la programación televisiva de cada temporada y despertaba la devoción tanto de estrellas como de público común. El público durante años se acercó a saludarla con carteles y ovaciones.