Mirtha Legrand confirmó que regresa a Mar del Plata en verano
Durante la última emisión de "La noche de Mirtha", la conductora confirmó que tendrán temporada de verano. Conocé todos los detalles.
Mirtha Legrand volvió a ser el centro de la atención mediática al protagonizar uno de los anuncios más celebrados de la televisión en el prime time sabatino. En una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), la icónica conductora sorprendió a su audiencia y a su equipo en pleno vivo al confirmar que este verano se instalará nuevamente en Mar del Plata, renovando una tradición que entusiasma a sus seguidores y forma parte de la historia televisiva argentina.
Con el carisma y la energía que la definen, Mirtha dejó caer la noticia de manera informal pero contundente, con una sonrisa cómplice y visiblemente feliz: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”. El anuncio, recibido con una ola de aplausos y miradas cómplices en el estudio, fue celebrado inmediatamente en las redes sociales, donde los fanáticos festejaron la vuelta de la diva a la ciudad balnearia.
En sintonía con su costumbre de dar pistas y anticipos a su público fiel, la conductora no esquivó los detalles sobre el escenario elegido para esta esperada temporada. “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”, comentó, dejando en claro su entusiasmo y buen augurio para el ciclo estival.
La tradición de Mirtha en Mar del Plata tiene décadas de historia. Cada verano, su llegada a la ciudad con su legendario ciclo se convierte en un símbolo del inicio de la temporada teatral y del glamour en la costa atlántica. Como cada vez que se instala en la ciudad, la presencia de Mirtha en el Costa Galana genera revuelo: no solo potencia el movimiento turístico y el interés de los medios, sino que logra reunir a figuras del espectáculo, la política y la cultura en sus emblemáticas mesas redondas.
La expectativa por sus clásicos almuerzos y cenas televisadas, esta vez con el mar de fondo y el clima vibrante de enero, apunta a transformarse en una de las noticias más comentadas del verano, revitalizando una costumbre que atraviesa generaciones y renueva su mística propia. Por el contrario, hasta el momento, no se sabe si Juana Viale, la nieta de la Chiqui y conductora de Almorzando con Juana, también viajará a la ciudad costera para presidir los domingos la mesa más importante de la televisión argentina.
El regreso del ciclo no solo reedita un formato de éxito, sino que reactiva una de las tradiciones más emblemáticas del verano argentino: la llegada de Mirtha a Mar del Plata fue, durante décadas, sinónimo de glamour, actualidad y del cruce entre política, cultura y espectáculo en una mesa que marcó la agenda nacional. La historia entre Mirtha y la ciudad balnearia es profunda: desde los inicios en el emblemático Hotel Provincial y el Hermitage hasta el actual Hotel Costa Galana, la diva trazó una relación única que convirtió cada estadía en un evento en sí mismo, capaz de convocar multitudes, turistas y figuras del arte nacional.
El vínculo laboral y afectivo de Mirtha con La Feliz es tan fuerte que en cada traslado de su ciclo, la movida revolucionaba el circuito teatral, potenciaba la programación televisiva de cada temporada y despertaba la devoción tanto de estrellas como de público común. El público durante años se acercó a saludarla con carteles y ovaciones.
